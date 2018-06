Deputados querem benefícios fiscais para renovação urbana

Os deputados da Assembleia Legislativa vão pressionar o Governo a avançar com uma lei da renovação urbana, noticiou ontem a Rádio Macau, acrescentando que a proposta está há anos a ser preparada pela secretaria dos Transportes e Obras Públicas. Uma primeira versão do diploma foi retirada em 2013 na sequência do insucesso nas discussões com a Assembleia Legislativa.

A falta de uma base legal para a renovação dos bairros antigos foi mencionada ontem pela 2º Comissão Permanente da Assembleia Legislativa a propósito da proposta avançada pelo secretário para a Economia e Finanças, que prevê uma série de benefícios fiscais para a reconstrução de prédios.

A reunião de ontem da 2ª Comissão Permanente destinou-se à análise e discussão da proposta de lei intitulada “Regime de benefícios fiscais para a reconstrução de edifícios”. A proposta de lei estabelece o regime de benefícios fiscais em caso de bens imóveis em risco de ruína, que implique a demolição ou reconstrução com fundamento em interesse público, após aprovação do projecto pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes.

Chan Chak Mo, presidente da 2º Comissão, disse que, sem uma lei geral, será difícil avaliar o interesse público dos projectos. “A reconstrução de um determinado prédio será benéfica para uma zona ou uma rua? Falta uma lei para a renovação urbana”. A Comissão pretende ainda saber, exactamente, quanto podem valer as isenções.

De acordo com o deputado Chan Wa Keong, com esta proposta do Governo será possível conseguir uma redução superior a 20 por cento nos custos da construção. Este é um dado que os deputados pretendem confirmar quando se reunirem com o Governo.

Chan Chak Mo alertou para outras dúvidas ainda por esclarecer como, por exemplo, “não sabemos muito bem qual é o papel do promotor [das obras] e quais os benefícios a que tem direito”. No entender dos membros da 2ª Comissão, a nova lei deve ser “mais clara” e separar as isenções fiscais previstas para os proprietários das destinadas aos construtores.