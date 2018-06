Casa Fernando Pessoa celebra 130 anos do poeta com novos dias da poesia

Autores portugueses e estrangeiros, entre os quais Ana Luísa Amaral e Harryette Mullen, participam nos “Dias da Poesia – Lisbon Revisited”, uma das iniciativas da Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, para assinalar esta semana os 130 anos do nascimento do poeta.

Ontem, 13 de junho – dia em que Fernando Pessoa nasceu, em 1888 – a Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, acolheu Nuno Moura e Joana Bagulho com “Micropoemas para cantar em Júpiter”, destinado a crianças, e lançou o álbum “Piano em Pessoa”, de Nascimento Rosa e António Neves da Silva. Os “Dias da Poesia – Lisbon Revisited” acontecem entre hoje e amanhã, e deverão juntar em Lisboa os poetas Ana Luís Amaral, Margarida Vale de Gato, Jorge Sousa Braga, Luís Quintais, Adam Zagajewski (Polónia), Amalia Bautista (Espanha) e Harryette Mullen (Estados Unidos).

A iniciativa retoma os encontros internacionais de poesia e constitui, de acordo com a Casa Fernando Pessoa, “a primeira edição de ‘Lisbon Revisited’, um programa de conversas e leituras, com poetas de diferentes lugares, juntando portugueses e estrangeiros, alguns já conhecidos, outros ainda por traduzir”. A primeira edição desde programa – que toma para sua designação o título do poema de Álvaro de Campos “Lisbon Revisited” – encerra na tarde desta sexta-feira e conta com música de Sérgio Pelágio.

No sábado, a Andante Associação Artística, com Cristina Paiva, apresentará o espectáculo para os mais novos “Afinal…o gato!”, a partir da poesia de Pessoa e, nesse dia, o ciclo “Sem casas não haveria ruas”, feito em parceria com a Fundação José Saramago e a editora Boca, revisitará “textos condenados dos contemporâneos de Pessoa”, nomeadamente de Judith Teixeira, António Botto e Raul Leal, agrupados sob o título “‘Literatura de Sodoma’: os amigos censurados de Pessoa”.

Sábado encerrará com a cantora Sofia Vitória a interpretar poemas de Fernando Pessoa em inglês, acompanhada por músicos como José Peixoto e Luís Figueiredo, no programa “Echoes”, que toma por lema as últimas palavras de Pessoa: “I know not what tomorrow will bring”. Os festejos do nascimento de Fernando Pessoa estender-se-ão por 2019.