Alexis Tam retira dos novos manuais referências negativas aos portugueses

O Governo garantiu ontem que os conteúdos sobre alegadas actividades de contrabando e corrupção dos portugueses, durante o período da administração em Macau, não vão ser incluídos na versão final dos novos manuais escolares. “Relativamente ao conteúdo de manuais de história que incluem referências negativas sobre a passagem dos portugueses pelo território, o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura vem esclarecer que, após contactos com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e com a editora responsável pelo conteúdo dos manuais, a associação dos portugueses a actividades de contrabando e corrupção, não será incluída na versão final dos mesmos”, pode ler-se no comunicado ontem divulgado pelo gabinete de Alexis Tam. Os manuais escolares estão “na fase de consulta, não é uma versão final”, tinha já afirmado o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, durante as comemorações do 10 de Junho, na residência consular.

