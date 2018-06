Suspeito de corrupção da Malásia poderá estar escondido em Macau

Low Taek Jho, empresário procurado pelas autoridades malaias por causa de um escândalo multimilionário no fundo estatal 1 Malaysia Development Berhard (1MDB), da Malásia, deverá estar escondido em Macau, avançou o jornal The Malaysian Reserve. Low é suspeito de ser o mentor de um dos maiores escândalos financeiros do mundo, que tem atraído a atenção das autoridades públicas e internacionais.

O empresário, nascido em Penang, popularmente conhecido como Jho Low, é considerado a figura central para a Comissão Anti-Corrupção da Malásia (MACC) e outros grupos de trabalho que investigam o fundo soberano. A investigação do 1MDB tem vindo a intensificar-se, depois de Barisan Nasional ter perdido as recentes eleições gerais do país. O Governo anterior negou repetidamente os links de Low para o 1MDB.

Fonte disse ao The Malaysian Reserve que Low está em Macau, porém o território não tem acordo de extradição com a Malásia. O primeiro-ministro, Tun Mahathir Mohamad, disse que as autoridades estão a tentar levar Low de volta à Malásia. “Estamos a tentar prender Jho Low, mas ele não está no país. E nós não temos direitos de extradição no país onde ele está escondido”, disse Mahathir na semana passada. Low negou repetidamente estar envolvido em qualquer irregularidade. Nunca foi preso ou julgado em tribunal.