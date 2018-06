Pobreza extrema e isolamento na Coreia do Norte

“Grande parte da população norte-coreana vive isolada. A sua realidade é a única que a maioria das pessoas conhece. Este povo acredita que é vítima dos americanos, que os sul-coreanos são ‘fantoches’ dos Estados Unidos, que o seu país é o melhor do mundo, que nada há a invejar no mundo lá fora. É isso que ouvem todos os dias desde que nasceram, em casa e na rua. Por todas as cidades há ecrãs gigantes e altifalantes que transmitem propaganda desde o amanhecer ao anoitecer”. Esta era a imagem prevalecente no país mais fechado do mundo em Fevereiro de 2016, quando a antiga jornalista Patrícia Neves visitou pela primeira vez a Coreia da Norte.

Grande parte da propaganda do regime tem os Estados Unidos como principal alvo, é neste ponto que assenta também o culto à personalidade dos líderes. Posters, selos, livros, vídeos, canções, discursos, filmes, retratos, murais e museus exploram, no interior, junto da população local e dos poucos turistas que o país recebe, a ideia de que os americanos são inimigos e uma ameaça constante. O Governo controla toda a circulação de informação no país. Não há internet, apenas uma intranet.

Conta Patrícia Neves que o país sofre uma “pobreza extrema e isolamento”. “Os cortes de energia são frequentes, as estradas estão em más condições, a maioria das árvores estão cortadas, nos campos avistam-se carros puxados por bois, há mais bicicletas e gente a andar a pé do que automóveis a circular, não se avistam lojas à excepção de uns pré-fabricados que vendem bens essenciais. Nos bares dos hotéis é sobretudo vendida comida enlatada proveniente da China. Muitos dos prédios têm as janelas partidas, apesar das temperaturas negativas que se fazem sentir no Inverno. Há uma moeda norte-coreana, mas os turistas só podem fazer pagamentos com yuan, euros e dólares americanos”. O impacto das sanções e do isolamento é notório. “Excepção feita à elite de Pyongyang que está autorizada a viajar e que compra no exterior todo o tipo de bens”, descreve a viajante. C.A.