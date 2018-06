José Luís Peixoto e o aperto de mão entre Trump e Kim

O escritor José Luís Peixoto, que desde 2012 visita regularmente a Coreia do Norte, comenta a cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un, e fala sobre as diferenças que tem vindo a observar no país. O escritor destaca o crescimento das obras públicas. De resto, no país mais fechado do mundo, “não há resistência conhecida ao regime” e a população está convencida de que o país é uma “grande potência mundial”.

Cláudia Aranda

Desde que publicou o livro “Dentro do Segredo”, em 2012, o escritor José Luís Peixoto viajou à Coreia do Norte, uma vez por ano, a última das quais em Outubro de 2017, quando as relações entre Washington e Pyongyang estavam particularmente tensas. “Quando estive lá em Outubro vivia-se um momento muito sensível, em que não se conseguiria de forma alguma vislumbrar que, alguns meses depois, se estaria neste ponto, com um encontro e um aperto de mão entre os líderes Donald Trump e Kim Jong-un. Em Setembro, a Coreia do Norte fez os seus testes mais potentes e, nessa época, os ânimos estavam bastante exaltados”, disse o escritor ao PONTO FINAL, a partir de Portugal.

Na última viagem que realizou ao país, o autor sentiu que “existia uma confiança muito grande, porque a população está convencida que a Coreia do Norte é uma potência à altura das maiores do mundo e que o exército coreano é o mais forte de todos”.

Insatisfação foi coisa que José Luís Peixoto nunca observou. “Não, não, isso não é possível, até porque nós temos que perceber que estamos a falar de um lugar que vive fechado sobre si mesmo há décadas, que não tem qualquer informação sobre o mundo exterior ou que tem informação muito reduzida, onde existe uma unidade enorme de discurso, toda a gente diz a mesma coisa, a informação que existe é aquela, não existe outra, ao mesmo tempo com um ambiente delatório muito forte, além de persistir uma mentalidade que não questiona”, destaca.

Aeroporto cresce, mas só há uma companhia aérea

O escritor descreve que “é muito claro que aos estrangeiros é dado o melhor que existe no país e que essa não é a realidade da população em geral e que, em alguns momentos, assiste-se a imagens de carência”. Em 2013 o autor começou a visitar a Coreia do Norte enquanto convidado de uma agência de viagens portuguesa que organiza excursões de grupo com escritores aos lugares sobre os quais eles escreveram. Desde então, o autor apercebeu-se de mudanças, como o surgimento de “obras públicas, algumas bastante grandes, como é o caso do Aeroporto de Pyongyang, que foi aumentado várias vezes, apesar de não ser muito utilizado, porque só existem os voos da companhia aérea nacional, que não são mais do que três por dia, portanto, não seria necessário um aeroporto daquelas dimensões”.

De resto, as diferenças mais visíveis para quem visita a Coreia do Norte é o tratamento oferecido aos estrangeiros. “No primeiro ano não era possível entrar com telefones no país, agora já é, apesar de não haver roaming. Também existe uma liberdade um pouco maior para fazer registos fotográficos ou em vídeo. No entanto, os movimentos no país continuam a ser condicionados”.

Cimeira com resultados imprevisíveis

José Luís Peixoto está convencido que este encontro reforça a imagem interna e externa do líder norte-coreano, não obstante a sua popularidade no país ser praticamente inquestionável. “Nós sabemos que na Coreia do Norte não há grande resistência conhecida em relação à situação actual, mas claro que há uma grande preocupação do regime, sempre, em manter uma boa imagem junto da população. Isso é muito visível no discurso que é mantido contra os EUA, o Japão e os líderes da Coreia do Sul”.

Esta propaganda traduz-se “numa estratégia para manter uma tensão latente na população e dar a entender que existe um possível conflito e justificar uma série de aspectos, como o imenso investimento militar que existe no país, que é completamente desequilibrado”, afirma.

Os resultados da cimeira são, todavia, “imprevisíveis, porque os interesses são muito difíceis de compatibilizar”, acrescenta o autor. José Luís Peixoto considera que a desnuclearização da Coreia do Norte é “algo que será difícil de acontecer, para já, porque nunca aconteceu. Na verdade, nenhum país na história que tenha chegado às armas nucleares abdica delas completamente”. Tanto para Kim Jong-un como para as elites militares norte-coreanas, “o seu interesse é manter o próprio regime”, frisa.

Para o escritor, os direitos humanos “não são um dado muito relevante nem para Trump, nem para Kim Jong-un”, que não terá cedido perante as sanções económicas. “É importante não nos esquecermos que vivem 25 milhões de pessoas naquele país e que essas, sim, são as grandes vítimas. Tenho muitas dúvidas que o Kim Jong-un e o seu regime tenham sido empurrados para estas negociações por causa das sanções económicas, porque se olharmos para a história, vemos que Pyongyang nunca teve qualquer pudor em sacrificar o seu povo em função da cúpula da elite do país”.