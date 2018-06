Empréstimos hipotecários registam crescimento anual

O montante dos novos empréstimos hipotecários para habitação atingiu os 3,98 mil milhões de patacas no mês de Abril, revelou a Autoridade Monetária e Cambial de Macau (AMCM). Os dados mostram que estes empréstimos decresceram 35.4% relativamente ao mês anterior, mas a variação homóloga anual aumentou 18.5%. Os novos empréstimos hipotecários para habitação aos residentes locais que representaram 98,3% do total, diminuíram 15,9%, atingindo 3,9 mil milhões de patacas. Por outro lado, o componente não-residente decresceu 95,4% para 69,4 milhões de patacas – com uma quebra anual de 22.5%.

No final de Abril, o saldo bruto dos novos empréstimos hipotecários atingiu 191,4 mil milhões de patacas, crescendo 0,5% a partir de um mês antes, e 4,4% ao período homólogo. Destes empréstimos, 93,5% foram concedidos aos residentes.

Quanto aos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias, a AMCM refere que aqueles que foram aprovados cresceram 44,4% em relação ao mês anterior, atingindo 8,4 mil milhões de patacas – “principalmente impulsionado por empréstimos concedidos a empresas garantidas por actividades imobiliárias”.

Ainda em Abril, o saldo bruto dos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias aumentou 1,7% em relação a Março, e um aumento de 12,6% em relação ao período homólogo, atingindo 190,9 mil milhões de patacas. Os residentes beneficiaram de 89,5% destes empréstimos. Relativamente ao mês anterior, o saldo bruto dos ECAIs destinados aos residentes cresceram 2,0% e aos não-residentes decresceram 0,8%.

A AMCM detalha ainda o rácio das dívidas não pagas: no final de Abril, o rácio das dívidas não pagas aos empréstimos hipotecários atingiu 0,20%, mantendo-se inalterado em relação ao mês anterior, e cresceu 0,04% ao período homólogo. No rácio das dívidas não pagas aos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias, atingiu-se 0,14%, continuando inalterado em relação ao mês anterior e crescendo 0,01% ao período homólogo.