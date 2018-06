Chui Sai On volta a visitar Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau

O Chefe do Executivo visitou ontem a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, acompanhado pelos titulares dos cargos principais e membros do Conselho Executivo. Chui Sai On e a delegação entraram via Gongbei, na ilha artificial de Zhuhai-Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Durante a visita, a delegação assistiu a uma apresentação conduzida pelos representantes da Autoridade da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau sobre planeamento, concepção e obras de construção, bem como os desafios, incluindo a complexidade do ambiente, os vários requisitos, tais como a passagem frequente de tufões, vias de navegação cruzadas, restrições de altura para o sector da aviação e protecção ambiental.

Um comunicado do Gabinete do Porta-voz do Governo refere que, segundo informações do projecto a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, que liga a Região Administrativa Especial de Hong Kong, e as cidades de Zhuhai (Província de Guangdong) e Macau representa uma peça fundamental da rede nacional de auto-estradas do Traçado Circular da Região do Delta do Rio das Pérolas e consiste numa importante travessia do Canal Lingding, formando uma nova comunicação viária entre as margens Leste e Oeste do Rio das Pérolas.