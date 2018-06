Anima recebe donativo de 400 mil patacas da Galaxy

O grupo Galaxy Entertainment (GEG) efectuou um donativo no valor de 400 mil patacas destinados à Sociedade Protectora dos Animais – Anima, tendo como objectivo “apoiar o trabalho contínuo de salvamento de animais” da instituição dirigida por Albano Martins.

Através de um comunicado, a Galaxy recorda que a Anima é responsável actualmente por dois centros que compreendem mais de 600 animais, para além de ajudar cerca de dois mil animais espalhados noutros locais.

O donativo foi assinalado com a entrega de um cheque por parte de Philip Cheng, director do GEG, a Albano Martins, presidente da Anima. “Esperemos que o nosso donativo possa ajudar a associação no seu trabalho significativo na sociedade e que continue a providenciar serviços de protecção para os animais em Macau, promovendo essa mensagem na comunidade”, referiu Philip Cheng, na nota de imprensa emitida pela operadora.