Yat Yuen: Utilização de cavalariças para alojar galgos só com autorização da DICJ

A Companhia de Corridas de Galgos de Macau (Yat Yuen) pediu o prolongamento do prazo de arrendamento do local por mais três meses para ocupar, de forma provisória, as cavalariças vazias do Macau Jockey Club com os galgos. O pedido consta de uma proposta complementar sobre a deslocação dos animais exigida pelo Governo e que foi entregue na sexta-feira.

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) explica em comunicado que a utilização das cavalariças vagas nas instalações “envolve o contrato de concessão exclusivo da exploração de corridas de cavalos” e, por isso, a Yat Yuen “deve obter a autorização prévia da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ). O documento indica também que “terá lugar a adopção pública dos galgos e colaborará principalmente com instituições do interior da China para a colocação dos respectivos cães”, revela o IACM.

De resto, o Governo reafirma que mantém “inalterada” a sua decisão, tomada em 2016, de que o local actual da empresa deve ser desocupado até 21 de Julho deste ano.

O IACM afirma ainda que “suporta a proposta apresentada pela Yat Yuen nos termos da Lei de Protecção dos Animais e espera que essa empresa efectue activamente o trabalho, prometendo ainda, de acordo com situação concreta, prestar apoio nas acções de inspecção sanitária, importação de galgos”.

O organismo reitera que cabe à Yat Yuen, enquanto empresa responsável, a elaboração de um plano apropriado para colocação dos galgos, “a qual não deve ser tratada com recursos públicos”.