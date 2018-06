Trump diz que cimeira de Singapura “vai correr muito bem”

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse ontem que “as coisas vão correr muito bem” durante a cimeira com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, que se realiza hoje.

“Como sabe, temos uma reunião muito interessante amanhã [terça-feira] e creio que vai correr muito bem”, disse Trump no início de um almoço de trabalho com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hisien Loong.

De acordo com fontes da Casa Branca, a cimeira vai começar com um encontro a sós entre Donald Trump e Kim Jong-un, antes da entrada das respetivas delegações. Trump agradeceu a Lee Hisien Loong a “hospitalidade e o profissionalismo” de Singapura.

Pouco antes do encontro com Lee Hisien Loong, o Presidente norte-americano difundiu uma mensagem através da rede social Twitter sobre o “ambiente de entusiasmo” em Singapura antes do encontro com o líder norte-coreano.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, referiu, entretanto, que Donald Trump está “bem preparado” para a reunião com Kim Jong-un, depois de ter participado em sessões informativas durante a última semana. “A posição dos Estados Unidos continua a ser clara. Não há mudanças”, acrescenta Pompeo através de um comunicado.

“Até ao momento temos tido reuniões produtivas e detalhadas, incluindo a reunião de hoje de manhã [segunda-feira] com os norte-coreanos”, diz ainda Pompeo. O secretário de Estado referia-se ao encontro de duas horas, que decorreu ontem em Singapura, entre as delegações dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, destinado a preparar a agenda da cimeira.

No encontro esteve presente o embaixador dos Estados Unidos nas Filipinas, Sung Kim, especialista nas questões relacionadas com o programa nuclear norte-coreano.

A Casa Branca anunciou ontem que a delegação que acompanha Trump inclui John Bolton, assessor para a Segurança Nacional que provocou um atrito político com Pyongyang quando declarou, em Maio, que os Estados Unidos deveriam aplicar na Coreia do Norte o “modelo da Líbia”, referindo-se ao acordo entre Washington e Tripoli de 2003.

Encontram-se também em Singapura o chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly; a porta-voz de Trump, Sarah Huckabee Sanders; Mira Ricardel, do gabinete de John Bolton, e Matthew Pottinger, responsável pelo departamento Ásia, também do gabinete de Segurança Nacional.

Imprensa norte-coreana fala de desnuclearização e “nova era” nas relações

A imprensa norte-coreana escreveu ontem que o líder do país e o Presidente dos Estados Unidos vão abordar hoje a desnuclearização da península coreana, parte de uma “nova era” nas relações bilaterais.

Segundo um despacho da agência noticiosa oficial KCNA, Kim Jong-un e Donald Trump vão discutir, em Singapura, o “estabelecimento de novas relações” entre Pyongyang e Washington, a “construção de uma paz permanente” e a “implementação da desnuclearização da península coreana e outros assuntos de interesse mútuo”.

O texto indica que a cimeira, a primeira entre os dois países, celebra-se “sobre o olhar atento e grandes expectativas de todo o mundo”.

A capa do Rodong, jornal oficial do Partido dos Trabalhadores, partido único do país, mostra Kim a chegar a Singapura, no domingo, transportado por um avião da companhia aérea chinesa Air China, e a ser recebido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura, Vivian Balakrishnan.

A segunda página do jornal destaca o encontro entre Kim e o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, no mesmo dia, no palácio presidencial de Istana.

Em editorial, o jornal assegura que a Coreia do Norte “vai procurar, através do diálogo, a normalização das relações” com um país (sem identificar qual), sempre que essa nação “respeitar a autonomia” norte-coreana.

A televisão estatal norte-coreana KCTV noticia também a viagem de Kim a Singapura, com imagens da chegada e a reunião com o primeiro-ministro Lee.

Já a norte-americana Associated Press, uma das poucas agências internacionais com delegação em Pyongyang, descreve a capital norte-coreana como a “calma no centro da tempestade”.

“Com poucas fontes de informação, além da imprensa estatal, rumores e passa a palavra, a maioria dos norte-coreanos está às cegas sobre o histórico evento, que potencialmente transformará as suas vidas”, descreve Eric Talmadge, correspondente da agência em Pyongyang.

Presidente da Coreia do Sul espera “marco histórico no caminho para a paz”

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse ontem esperar que a cimeira que junta os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte seja “um marco histórico no caminho para a paz”.

“A cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, que o mundo tem estado a desejar, celebra-se amanhã [hoje] depois de uma longa espera”, disse o líder sul-coreano numa mensagem aos seus colaboradores, na qual disse desejar que surja um “acordo significativo” que seja “um marco histórico no caminho para a paz”.

Segundo o gabinete de imprensa do Presidente, que divulgou a mensagem, Moon Jae-in destacou a “sinceridade e determinação” dos dois líderes, mas ressalvou que as divergências entre os dois líderes dificilmente serão ultrapassadas numa só reunião.

“Mesmo que ambos iniciem o diálogo, podemos precisar de um longo processo que levará um ano, dois anos ou talvez mais para resolver completamente os problemas que nos ocupam”, disse o Presidente da Coreia do Sul, que teve um papel determinante no encontro entre Trump e o líder norte-coreano.

Nesse sentido, concluiu que é preciso “pensar a longo prazo” e sublinhou que para um processo com sucesso é preciso um “esforço sincero” não só das duas Coreias e dos Estados Unidos, mas também a “contínua cooperação” dos países vizinhos, como a China, Rússia e Japão, nações que participaram em anteriores negociações sobre a desnuclearização da península.

Pequim espera que cimeira alcance resultados positivos

A China espera que a histórica cimeira entre Estados Unidos e Coreia do Norte “corra dentro do previsto e alcance resultados positivos”, disse ontem um porta-voz da diplomacia chinesa.

“Nós esperamos sinceramente que a reunião (…) alcance resultados positivos, que contribua para uma solução política para o conflito e promova a paz e estabilidade na península”, afirmou Geng Shuang.

Geng recordou que a China, como país vizinho da península coreana, é “parte importante” da questão e reafirmou o compromisso de Pequim com a desnuclearização e a via do diálogo e consultas.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, chegou no domingo a Singapura, tendo viajado num Boeing 747, da companhia aérea estatal chinesa Air China. “A pedido da Coreia do Norte, a [Air China] ofereceu este serviço à delegação norte-coreana”, afirmou Geng, sem avançar mais detalhes.

A cimeira deve começar às 09:00 de hoje, no hotel Capella de Singapura, e resulta de uma corrida contra o tempo – com uma frenética actividade diplomática em Washington, Singapura, Pyongyang e na fronteira entre as duas Coreias -, em que houve anúncios, ameaças, cancelamentos e retractações surpreendentes.

