SMG aumentam número de alertas de ‘storm surge’

A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) vai alterar os níveis do seu sistema de aviso de “storm surge” de três para cinco níveis a partir de hoje, anuncia um despacho publicado ontem em Boletim Oficial. O organismo acrescenta, assim, dois níveis ao actual sistema: aviso azul (nível mais baixo) e aviso laranja (nível três).

“De acordo com a localização geográfica, o registo histórico de inundações e as características meteorológicas da Região Administrativa Especial de Macau, são estabelecidos 5 níveis de Aviso”, refere o balancete. Os três níveis até agora em vigor eram o nível mais baixo (aviso amarelo), o segundo nível (aviso vermelho) e o nível mais alto (aviso preto).

O nível mais baixo de tempestade será içado se o nível da água acima do pavimento atingir valores inferiores a 0,5 metros; o nível dois (aviso amarelo) quando a água atinja valores entre 0,5 e um metro; o nível 3 (aviso laranja) prevê que o nível da água atinja valores entre um e 1,5 metros; no nível 4 (aviso vermelho) a água poderá atingir entre 1,5 e 2,5 metros; e o aviso preto prevê-se içado quando o nível de água acima do pavimento atinja valores superiores a 2,5 metros. Todos os valores referem-se ao nível do pavimento rodoviário da zona do Porto Interior.

O “storm surge” é “o aumento anormal do nível da água quando uma tempestade tropical se aproxima das áreas costeiras e que pode ocasionar inundações em zonas baixas. Coincidindo com a maré astronómica, o nível da água pode elevar-se repentinamente e causar grandes inundações numa vasta zona”, explica o Governo no despacho. Os graus do aviso são emitidos para que a população possa adoptar, atempadamente, as medidas de prevenção adequadas.