Registado 2º caso grave de meningite este ano

Foi diagnosticado um caso de meningite por enterovírus num bebé com 45 dias de vida. Este é o segundo caso grave de enterovírus este ano, com o bebé a apresentar sintomas no passado dia 9 que levaram ao seu internamento no Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ) para tratamento médico. De acordo com os Serviços de Saúde, o bebé não tem febre e “está em estado clínico considerado estável”. Ainda no dia 9, as amostras do líquido cefalorraquidiano, tracto respiratório e das fezes, após os testes laboratoriais realizados pelo Laboratório da Saúde Pública dos Serviços de Saúde, confirmaram uma reacção positiva a enterovírus, tendo sido diagnosticada uma infecção complicada de meningite por enterovírus. Já os pais e o irmão, de três anos de idade, apresentaram sintomas como febre e dor de garganta no início de Junho, e após tratamento médico e descanso melhoraram. Num comunicado, os Serviços de Saúde garantem estar alerta para o desenvolvimento da epidemia deste enterovírus e salientam que a maioria dos doentes infectados por enterovírus pode recuperar por si mesmo. Contudo, uma parte muito reduzida dos infectados pode sofrer de complicações fatais. O organismo apela aos pais, alunos e ao pessoal das escolas, creches e lares para adoptarem medidas preventivas.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...