Quota para conduzir na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau fixada nas 30.000 patacas

A quota para os condutores que pretendam utilizar a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau foi fixada nas 30.000 patacas, sendo que a circulação de veículos está dependente da participação num sorteio. A informação é avançada num despacho publicado ontem em Boletim Oficial, que refere que a atribuição de quota regular de automóveis ligeiros de passageiros de serviço particular registados em Macau, pelo período de um ano, será feita através de um sorteio com o custo de 500 patacas – mas ainda sem data definida.

No caso de substituição de veículo, de matrícula ou de condutor de veículo autorizado a circular, a pedido do titular da quota regular, a taxa chega às 1.000 patacas. No mês passado, o Governo anunciou que, após a abertura da Ponte do Delta do Rio das Pérolas, cuja data de inauguração continua desconhecida, estima-se que cerca de 40 mil pessoas vão cruzar diariamente o posto fronteiriço da RAEM. Macau terá direito a 600 quotas para veículos particulares. Quem quiser atravessar a ponte poderá fazê-lo de três formas: autocarro, veículo de aluguer ou carro particular.