Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo atraiu quase 90 mil pessoas num ano

O Governo assegurou que vai estudar a viabilidade de tornar regular o Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo. A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) quer dar continuidade à medida, que nesta terceira fase atraiu cerca de 90 mil pessoas e tem agora como prioridade a adesão de mais instituições a criarem cursos e exames de credenciação relacionados com a área técnico-profissional.

A terceira fase do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo, que decorreu entre o dia 11 de Abril de 2017 e 30 de Abril deste ano, contou com a participação de perto de 90 mil residentes, com um total de subsídios atribuídos de 330 milhões de patacas. Os dados mais recentes divulgados pelo Governo indicam que “tanto o número de participações de residentes como o número de pessoas registaram um aumento”, em comparação com o período homólogo das primeiras duas fases do Programa, lançadas em 2011 e em 2014.

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) afirmou que, “para assegurar o uso racional do erário público, a DSEJ tem apreciado e autorizado os pedidos sobre os cursos apresentados pelas instituições, com rigor, nomeadamente efectuando uma ponderação das qualificações dos formadores, das propinas e organização dos cursos e das instalações educativas, entre outros factores, que caso não estejam conforme os critérios de apreciação e autorização, não são aceites para serem subsidiados”.

De acordo com a DSEJ, na fase a decorrer actualmente, foram reforçadas as medidas de fiscalização. São os casos da vistoria ‘in loco’, exames aleatórios de casos ou o mecanismo de declarações electrónicas, exigindo às instituições a introdução do registo de assiduidade dos alunos.

O organismo respondia assim a uma interpelação escrita do deputado Leong Sun Iok, que, para além de querer saber detalhes sobre a actual situação de participação, implementação e do uso do erário público, questionou os planos previstos para depois do término da terceira fase do Programa, no próximo ano, defendendo que “o Governo deve regularizá-lo, com vista a corresponder ao desenvolvimento local e a criar um mecanismo eficiente de longo prazo para a educação contínua”.

Na semana passada, a DSEJ avançou, em comunicado, que os novos resultados da apreciação e autorização dos cursos de educação contínua e exames de credenciação locais do Programa para os anos de 2017 a 2019, apresentados em Abril deste ano, serão publicados até ao dia 14 de Junho.

O incentivo prioritário

A DSEJ tem uma prioridade: incentivar “mais instituições a criarem cursos e exames de credenciação relacionados com a área técnico-profissional, desenvolvendo opções diversas para exames de credenciação profissional em Macau, com vista a articular-se com o desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau e formação de quadros qualificados necessários para integrar na construção da Grande Baía”.

No documento assinado pelo director da DSEJ, é também referido que o organismo vai realizar a avaliação intercalar da terceira fase do Programa e, conforme esta avaliação, vai estudar as medidas de aperfeiçoamento para a próxima fase do Programa ou a viabilidade de se tornar uma medida regular. Lou Pak Sang escreve ainda que quer que o lançamento da próxima fase do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo possa ser articulado com a anterior.