Perdas do Fundo Guangdong-Macau serão asseguradas por Guangdong

O presidente do Conselho de Administração da Autoridade Monetária de Macau (AMCM) assegurou ontem que o retorno da parte da RAEM no Fundo Guangdong-Macau está assegurado “de certeza”. A região terá poder de veto quanto aos projectos de investimento mas fica de fora no que diz respeito à gestão do fundo.

Catarina Vila Nova

“Independentemente [do Fundo Guangdong-Macau] sofrer perdas, da nossa parte, vamos de certeza absoluta receber o nosso retorno”. A garantia foi ontem deixada por Chan Sau San, presidente do Conselho de Administração da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), durante a sessão de apresentação do Fundo de Desenvolvimento para a Cooperação Guangdong-Macau aos deputados. Segundo explicou Chan Sau San, Macau, enquanto investidor, não terá que assumir os riscos de eventuais perdas. “Guangdong é que precisa de pagar os custos para os riscos”, afirmou o responsável. Por outro lado, o poder de decisão fica igualmente do lado de Guangdong, gozando a RAEM do direito de veto relativamente aos projectos de investimento.

Até ao momento, estão a ser analisados 14 projectos de investimento no âmbito do Fundo Guangdong-Macau, revelou ontem Chan Sau San. “Há uma lista de 14 projectos e, neste momento, não estamos a ver nenhum projecto indesejável”, disse o responsável. O PONTO FINAL contactou a AMCM após a sessão de ontem para saber quais são os projectos em análise mas o organismo não divulgou quaisquer informações por os mesmos serem “altamente confidenciais”. Segundo informações ontem divulgadas, prevê-se que o fundo invista em projectos de infra-estruturas nas áreas dos recursos hídricos, transportes integrados, portos e cais e outros relacionados com novas energias, fabrico de equipamentos de alta qualidade, parques industriais, indústria de energia de protecção ambiental e cidades inteligentes.

Macau entra no fundo como sócio de responsabilidade limitada, sendo o principal responsável pela entrega de fundos mas não participando na sua gestão, e Guangdong assume o papel de sócio simples, investindo “simbolicamente” 10 milhões de renminbis. A RAEM vai investir 20 mil milhões de renminbis, retirados da sua reserva financeira, sendo que a injecção inicial é de dois mil milhões, e goza do direito de veto relativamente aos projectos de investimento. Segundo explicou ontem Ho Sok Fong, directora-adjunta da AMCM, “o fundo deve disponibilizar uma lista dos projectos de investimento e Macau pode, perante essa lista, elaborar uma lista negativa que servirá de referência para a sociedade gestora excluir os projectos nela indicados”.

O Fundo Guangdong-Macau tem uma duração prevista de 12 anos, no fim dos quais ocorrerá a segunda atribuição da rentabilidade adicional, estando a primeira prevista no fim do sétimo ano. Anualmente, Macau receberá rendimentos correspondentes a 3,5% do valor da participação realizada. No fim dos primeiros sete anos, se a rentabilidade anual média exceder os 7,8%, Macau poderá receber 55% das receitas adicionais.

Estão também previstos mecanismos de preservação do valor e garantia de juros e de saída antecipada dos fundos. Ao abrigo do segundo, Macau pode apresentar a intenção de saída antecipada ou retomar antecipadamente os fundos, no caso do valor dos activos líquidos da empresa garante – Guangdong Hengjian Investment Holding – ser inferior a 2,5 vezes o valor entregue pela RAEM ao fundo. A companhia dará, “de forma incondicional e irrevogável”, uma garantia plena, quando os retornos decorrentes dos projectos investidos pelo fundo não forem capazes de dar essa garantia, explicou Ho Sok Fong. A sociedade gestora deverá também apresentar à AMCM um relatório de gestão e o fundo irá contratar, anualmente, uma terceira entidade para realizar uma auditoria ao relatório financeiro anual.

O Fundo Guangdong-Macau é constituído, da parte da RAEM, pela secretaria para a Economia e Finanças e pela AMCM e, da parte de Guangdong, pelo Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Governo Popular da Província de Guangdong, pela Comissão de Supervisão e Administração de Activos Públicos do Governo Popular da Província de Guangdog, pela Henqjian Holding e pelo GuangDong Namyue Group. Segundo explicou Ho Sok Fong, a Henqjian Holding é a “empresa pública da província de Guangdong com a maior dimensão em termos de activos líquidos”, que, em finais de Março, ascendiam a 167,5 mil milhões de renminbis. A mesma responsável disse ainda que Macau seleccionou como seu agente de investimentos o ICBC, e o Banco Chinês de Macau como o banco de custódia de Macau.

RESERVA FINANCEIRA COM 514,89 MIL MILHÕES DE PATACAS

Segundo números ontem avançados na apresentação aos deputados, até finais de Março, o total do capital da reserva financeira de Macau era de 514,89 mil milhões de patacas, dos quais 367,34 mil milhões correspondiam à reserva extraordinária e 147,55 mil milhões à reserva básica. Pela mesma altura, os activos em renminbis detidos pela reserva financeira ascendiam a 92,19 mil milhões, dos quais 59,86 mil milhões eram produtos caracterizados como valores imobiliários e os restantes 32,33 mil milhões eram títulos em renminbis. C.V.N.