Novo Regime da Segurança Social pode ser aprovado apenas em Outubro

O novo Regime da Segurança Social poderá entrar em vigor apenas em Outubro e não em Julho, como inicialmente previsto, assumiu ontem Ho Ion Sang, presidente da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL). Segundo a Rádio Macau, o deputado afirmou que a entrada em vigor do diploma não terá qualquer implicação para os beneficiários que continuarão a receber, até lá, o subsídio de invalidez. No âmbito da proposta de lei do Regime da Segurança Social, o Governo prevê a eliminação do subsídio de invalidez, passando os seus beneficiários a poder gozar da pensão de invalidez. Ainda assim, Ho Ion Sang assegurou que a AL “vai reforçar os trabalhos com vista a terminar esta proposta de lei na presente sessão [legislativa]”.

Ainda de acordo com a mesma estação, o Governo prevê que, em 2020, a pensão de invalidez possa beneficiar 10 mil pessoas, considerando o aumento anual de 100 beneficiários. Actualmente, 760 pessoas são beneficiárias do subsídio provisório de invalidez, recebendo mensalmente 3.540 patacas durante 13 meses. No orçamento deste ano, estes apoios equivalem a uma despesa de 420 milhões de patacas.

Com a revisão do Regime de Segurança Social, é eliminado o subsídio provisório de invalidez e o apoio passa a ser permanente para os residentes incapacitados, explicou Ho Ion Sang. Após a entrada em vigor do diploma, vão passar a existir três cenários possíveis, segundo explica a Rádio Macau. Os residentes que já contribuem para o Fundo de Segurança Social têm direito à pensão de invalidez, os que não descontaram podem dar o equivalente a uma contribuição de 36 meses e passam a poder beneficiar deste apoio, e aqueles que estão em situação de carência económica podem receber o apoio através do Instituto de Acção Social (IAS).