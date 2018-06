Ng Kuok Cheong culpa anterior Governo pela escassez de espaços de estacionamento

Ng Kuok Cheong lançou ontem críticas à anterior administração por “confiar cegamente” no projecto do Metro Ligeiro como sendo uma solução para os problemas de trânsito. Algumas horas depois, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego anunciou que iria suspender temporariamente a consulta pública sobre as alterações à Lei do Trânsito Rodoviário.

Stacey Qiao

A Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário de Macau (IDCM) realizou ontem uma conferência de imprensa que serviu também para Ng Kuok Cheong criticar o anterior Governo, considerando-o responsável pela escassez de espaços de estacionamento no território. No entender do deputado, a administração anterior confiou em demasia no projecto do Metro Ligeiro, considerando que iria resolver os problemas de tráfego locais.

Para além disso, Ng Kuok Cheong sugeriu que as autoridades aumentem as vagas de estacionamento e optimizem a sua distribuição. Cerca de oito horas mais tarde, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) emitiu um comunicado anunciando que iria suspender a consulta pública sobre as alterações à Lei do Trânsito Rodoviário. O anúncio, porém, apenas foi publicado na imprensa chinesa, não havendo qualquer versão em língua portuguesa até ao fecho desta edição.

O fundador da IDCM aproveitou ainda, durante a conferência de imprensa, para recordar a situação vivida há quase uma década. “O Governo insistiu em não restringir o número de veículos particulares, salientando que o Metro Ligeiro, que se esperava que estivesse operacional em 2014, iria resolver os problemas de tráfego. Neste momento, a conclusão do projecto ainda está longe de acabar, e a desproporção entre veículos e lugares de estacionamento está cada vez pior”, lamentou o deputado, instando o Chefe do Executivo a pressionar os seus subordinados a “assumirem as suas responsabilidades dentro do mandato”.

Como solução para o problema, o deputado acredita que o Executivo deve aumentar o número de espaços de estacionamento e optimize a sua distribuição, em vez de simplesmente cobrar mais multas. A opinião de Ng Kuok Cheong foi corroborada por Lei Man Chao, director-geral da IDCM, que descreveu a proposta do Governo como “roubar aos cidadãos para beneficiar empresas e indivíduos detentores de parques privados”. Lei Man Chao acrescentou ainda que se o Executivo quisesse melhorar as condições de trânsito, a melhor forma seria “limitar o número de veículos privados através da imposição de determinados impostos, como o imposto do selo”.

Um residente que esteve presente na conferência de imprensa expressou as suas dúvidas relativamente à “fiscalização excessiva” das autoridades, lembrando que mais de 800 mil multas foram emitidas no ano passado. Em resposta, Ng Kuok Cheong afirmou que esse era apenas um exemplo da “administração distorcida dos burocratas num Governo que não é eleito de forma democrata”.

Questionado pelo PONTO FINAL sobre a promessa do Executivo de acrescentar 4,500 lugares públicos de estacionamento até ao final do ano, incluindo três mil na ilha artificial da ponte Hong Kong–Zhuhai–Macau, o deputado referiu que esses lugares “podem ser úteis no futuro, mas não resolvem os problemas actuais”. “O Governo deveria criar mais espaços públicos para estacionamento e garantir que são distribuídos de forma adequada em termos de localização”, prosseguiu.

No próximo dia 16 está prevista uma concentração no jardim Vasco da Gama, às 15 horas, seguindo-se uma marcha até à sede do Governo para entrega de uma carta a Chui Sai On na qual estarão patentes as preocupações dos cidadãos relativamente às questões do trânsito. Antes, serão recolhidas assinaturas entre amanhã e sexta-feira em frente ao edifício da Administração Pública, Mercado Vermelho e Portas do Cerco, respectivamente.