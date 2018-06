Disponíveis 140 novos lugares de estacionamento a partir de sexta-feira

Entram em funcionamento esta sexta-feira, dia 15, 140 novos lugares de estacionamento na Avenida Dr. Sun Yat-Sen, em frente ao Hotel MGM. A zona disponibiliza 65 lugares com comprimento de 10 metros e 21 lugares com comprimento de 12 metros, destinados a automóveis pesados de passageiros com parquímetro de cinco horas. “São ainda disponibilizados 43 lugares destinados a motociclos/ciclomotores e 11 a automóveis ligeiros com parquímetro de 4 horas para o uso do público”, esclarece a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), em comunicado. O organismo afirma que a criação dos novos lugares de estacionamento responde aos pedidos do sector de transportes e apela aos condutores para estarem atentos a novas informações.

