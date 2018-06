Acusação de Sulu Sou não foi discutida aquando da suspensão, diz Ho Iat Seng

O presidente da Assembleia Legislativa (AL) disse ontem respeitar a decisão do tribunal referente ao julgamento do deputado Sulu Sou e que, quando foi votada a sua suspensão, não foi discutida a acusação a que estava sujeito. “A acusação a que [Sulu Sou] foi sujeito não foi discutida na altura [da suspensão do mandato]. Por isso, nós respeitamos aquilo que foi decidido pelo tribunal”, declarou Ho Iat Seng, em declarações aos jornalistas, à margem da apresentação do Fundo Guangdong-Macau.

Ho Iat Seng disse também que a AL não tem conhecimento do crime cometido pelo deputado, encontrando-se o órgão legislativo a aguardar por uma notificação do tribunal após o caso transitar em julgado. “Nós não nos intrometemos no processo de acusação. Agora só aguardamos pelo que vai ser notificado depois do trânsito em julgado da sentença. Neste momento não me posso pronunciar porque ainda está a decorrer o processo judicial”, afirmou o presidente de AL. C.V.N.