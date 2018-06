Os arquitectos Carlos Marreiros e Maria José de Freitas e a especialista em conservação e restauro Cláudia Falcão dizem não compreender a decisão do Conselho do Património Cultural que, na semana passada, se pronunciou contra a classificação dos estaleiros navais de Lai Chi Vun. Alexis Tam disse que vai continuar a ouvir opiniões de outros especialistas, mas Marreiros, que é um dos conselheiros, assumiu que é prática do Governo respeitar a opinião do conselho.

Catarina Vila Nova

Três especialistas ouvidos pelo PONTO FINAL dizem não compreender a decisão do Conselho do Património Cultural que, na semana passada, votou contra a classificação dos estaleiros navais de Lai Chi Vun. O argumento utilizado pelos 14 conselheiros que decidiram pela não classificação foi de que, só assim, seria possível revitalizar o local, segundo explicou na altura a este jornal um dos membros que não quis ser identificado. Carlos Marreiros, arquitecto e um dos membros do Conselho do Património Cultural, afirmou, em declarações ao PONTO FINAL, que, se estivesse estado presente na reunião de terça-feira, “seriam quatro a favor da sua classificação”. Cláudia Falcão, especialista em conservação e restauro, defende que a prioridade deve ser dada à preservação e considera que o argumento utilizado pelos conselheiros pode abrir precedentes para outras situações. Por sua vez, a arquitecta Maria José de Freitas classificou como “inconcebível” a argumentação do conselho por acreditar ir contra o que é a sua “linha motivadora”.

“Embora tenha todo o respeito pelos meus colegas, acho que só faz sentido aquilo ser classificado. Eu não entendo porque é que o sítio, sendo classificado, vai prejudicar uma boa reabilitação”, declarou Carlos Marreiros, acrescentando que “a lei foi feita precisamente para preservar o património”. O arquitecto assume que, se o local for classificado, terá que seguir um conjunto de normas previstas na Lei da Salvaguarda do Património, mas não entende que a legislação possa levantar problemas quanto à sua reabilitação. “O que se pretende é precisamente classificar, reabilitar e valorizar aquela zona”, afirmou, defendendo a criação de áreas para equipamentos complementares, tais como um museu que seja um reflexo da vida em Coloane e seus pescadores. Ainda que Marreiros tenha afirmado que Alexis Tam “não fechou as portas” à classificação, e que o Conselho do Património Cultural tem um carácter consultivo, o arquitecto assumiu que “é prática do Governo respeitar a opinião dos conselheiros”.

Num comunicado enviado na passada sexta-feira, o gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura afirmou que Alexis Tam iria continuar a ouvir as opiniões de mais peritos sobre o modo de conservação da zona dos estaleiros navais de Lai Chi Vun. O governante disse também que, por os cidadãos poderem desconhecer a diferença entre classificação e aproveitamento dos estaleiros navais, serão convidados especialistas e académicos para se pronunciarem sobre o assunto. Alexis Tam acrescentou ainda que a classificação das estruturas irá implicar a conservação da aparência original, o que poderá impedir outras formas de revitalização.

“A PRESERVAÇÃO É A SALVAGUARDA DESSAS ESTRUTURAS”

“A classificação pretende, em primeiro lugar, a protecção dos estaleiros e, nesse sentido, nós devemos falar em preservação e conservação. A preservação é a salvaguarda dessas estruturas e a revitalização de que falam deve ser pensada em torno da preservação”, defendeu Cláudia Falcão. Para a especialista em conservação e restauro, este trabalho deveria incluir a criação de um centro de interpretação, “que é o que se faz sempre que há estruturas em ruínas em sítios arqueológicos”, explicou. “Falar em revitalização antes de falar em preservação pode levar a alguns erros e não contribuir propriamente para a preservação de um património que não é só material”, considerou.

Cláudia Falcão considera que o argumento utilizado pelo Conselho do Património Cultural para justificar a não classificação dos estaleiros é “muito vago” e pode abrir precedentes para outras situações futuras de classificação. “De acordo com a lei do património de Macau haverá uma série de limitações, o que é normal quando se pensa em proteger o património. Em que medida é que essas limitações não ajudariam a revitalização?”, questiona.

A especialista deixa a sugestão de criação de uma comissão especializada a quem caberia discutir a questão dos estaleiros de Lai Chi Vun, por considerar que o Conselho do Património Cultural é “ecléctico, com pessoas de diferentes formações”. “Para uma situação tão complexa como esta eu acho que devia ser criada uma comissão, não devia ser dada a este conselho a responsabilidade de tomar uma decisão de tanto peso como a recuperação dos estaleiros”, defende. E quem considera que devia integrar esta comissão? “Especialistas nas áreas do património industrial, da conservação, do planeamento urbanístico”.

“CLASSIFICAR A HERANÇA PATRIMONIAL É PROTEGER UM PATRIMÓNIO QUE SE HERDOU”

“Acho inconcebível o Conselho do Património refugiar-se numa argumentação de que é contra a classificação do património com vista a poder possibilitar a sua revitalização. Classificar a herança patrimonial é proteger um património que se herdou”, defendeu Maria José de Freitas. A arquitecta diz não compreender a argumentação dos conselheiros por acreditar que esta vai contra o que é a sua “linha motivadora” e questiona qual a formação que têm o membros deste conselho. “O Conselho do Património devia ser constituído por pessoas que, obrigatoriamente, deveriam ter uma formação em património e na sua preservação”, defendeu.

Para Maria José de Freitas, que é também membro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios da UNESCO, os estaleiros têm um valor histórico e patrimonial que, ao classificar-se, se pretende valorizar. “Não quer dizer com isto que se vá aniquilar o seu potencial. O que se quer dizer é que se vai ter um especial cuidado na sua valorização. A valorização patrimonial e a classificação é valorizar, não com carácter redutor, é antes com carácter amplificador”.