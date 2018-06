Sereno apela a avanço qualitativo do investimento chinês em Portugal

Na habitual recepção na residência consular, para assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, Vítor Sereno vincou o propósito de Portugal se manter na linha da frente da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. O cônsul-geral defendeu ainda que é chegado o momento de o investimento chinês no país dar um passo qualitativo, com a criação de empreendimentos em sectores como o automóvel.

Sílvia Gonçalves

Entende Vítor Sereno que é altura de “dar um passo qualitativo no investimento chinês em Portugal”, direccionando-o para sectores como o automóvel. Na celebração do 10 de Junho, que ontem teve lugar na residência consular, o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, salientou a vontade de Portugal estar na primeira linha da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, “recuperando o espírito da antiga Rota da Seda com ganhos mutuamente benéficos”. O Chefe do Executivo, que recebeu de Sereno a camisola da selecção portuguesa de futebol, enalteceu o papel social desempenhado por portugueses e macaenses na RAEM, enquanto parte de uma configuração social de matriz multicultural.

“Diplomacia de proximidade”. O conceito foi assinalado por duas vezes naquele que foi o derradeiro discurso de 10 de Junho de Vítor Sereno. “Aquela que sabe conjugar a promoção e a defesa dos superiores interesses de Portugal e dos portugueses com o conhecimento e a interacção muito próxima com as pessoas”. De uma comunidade “activa na renovação das relações entre portugueses e chineses”, transitou o diplomata para uma promessa endereçada ao Chefe do Executivo: “Continue a contar connosco para melhor promover a RAEM como facilitador de relações privilegiadas entre a República Popular da China e os Países de Língua Portuguesa”.

Um apoio estendido à promoção de Macau “como capital mundial do lazer, do turismo, da cultura, dos eventos”. Defende Sereno que as grandes vantagens da RAEM “encontram-se na sua população, na sua economia, no seu sistema jurídico, na sua administração pública”.

Da convicção de que “estamos em condições para fazer da próxima visita de Estado do Presidente Xi Jinping um momento alto das relações entre Portugal e a República Popular da China” – em 2019, numa altura em que se completarão os 40 anos de relações diplomáticas entre os dois países e os 20 anos de estabelecimento da RAEM – o cônsul-geral firmou depois uma intenção: “Queremos estar na primeira linha da ‘Belt and Road Iniciative’, recuperando o espírito da antiga Rota da Seda com ganhos mutuamente benéficos”. Portugal como ponto de encontro entre as rotas marítima e terrestre, numa alusão ao Porto de Sines, que se situa “na confluência de três rotas internacionais de comércio (Mediterrâneo, África e Canal do Panamá)”.

O forte interesse do tecido empresarial chinês no mercado português é aplaudido. Mas pode chegar mais longe, entende o diplomata. “É momento, no entanto, para dar um passo qualitativo no investimento chinês em Portugal, direccionando-o também para a criação de empreendimentos de raiz em novos sectores, nomeadamente automóvel, onde dispomos de capacidade instalada em unidades industriais de grandes marcas europeias e japonesas”, considera Vítor Sereno, acrescentando ainda que “a cooperação na mobilidade eléctrica seria particularmente promissora”.

Num discurso centrado nos vectores económicos, o cônsul-geral estendeu ainda ao turismo, a intervenção da diplomacia portuguesa, e ao projecto que toma forma na região do delta: “Queremos também participar activamente nesse magnífico e magnânimo projecto da Grande Baía Macau-Guangdong-Hong Kong. Podemos, ao nível do turismo, ajudar a expandir itinerários multidestinos no intercâmbio China-Portugal”, sugeriu o diplomata.

“O GOVERNO DA RAEM RECONHECE O PAPEL SOCIAL DESEMPENHADO PELOS PORTUGUESES E MACAENSES”

Levanta-se em seguida Sereno, para estender a Fernando Chui Sai On uma camisola da selecção portuguesa de futebol. A segunda, desde 2016. Se a primeira levava nas costas o 8 da boa fortuna, agora leva o Chefe do Executivo para casa o 7 de Cristiano Ronaldo, e a esperança de que a oferenda conduza Portugal a campeão do mundo. Intenções desportivas à parte, o Chefe do Executivo acolheu a camisola e o abraço do diplomata, e traduziu, no seu discurso, uma palavra de apreço pelas comunidades lusófonas locais: “O Governo da RAEM reconhece o papel social desempenhado pelos portugueses e pelos macaenses aqui residentes, enquanto parte integrante da configuração social multicultural, respeitando e valorizando a cultura da língua portuguesa e a cultura macaense”. Espera o líder do Governo “que os mesmos continuem a ter uma participação activa nos diversos trabalhos da RAEM, dando os seus valiosos contributos à construção e ao desenvolvimento de Macau”.

Presente na cerimónia, em representação do Governo de Portugal, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, confirmou a implementação, no Consulado Geral em Macau, do Espaço Cidadão, já existente noutras redes consulares. “Num esforço continuado na modernização dos nossos serviços consulares, procuramos simplificar a relação dos portugueses no estrangeiro com o seu país, de que é exemplo a prorrogação do Cartão do Cidadão de 5 para 10 anos, ou então, o que estamos a planear para muito breve, de instalar aqui nos Serviços Consulares em Macau o Espaço Cidadão, como temos em várias outras redes consulares portuguesas”.

Por fim, tempo ainda para Vítor Sereno voltar os olhares dos presentes para o hotel Grand Lisboa, que se cobrira, entretanto, com tons de verde e vermelho.

Alexis Tam inclui historiadores portugueses na elaboração dos manuais

Questionado ontem sobre os manuais de História elaborados pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) e uma editora estatal chinesa, que incluem referências negativas à administração portuguesa do território, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura disse desconhecer os seus conteúdos, mas assinalou que os mesmos se encontram ainda em análise: “Ainda não tive oportunidade de consultar. É um texto em formato electrónico. Mas eu já falei com o director da DSEJ para saber como é. Está na fase de consulta, não é uma versão final”. Assumindo que também está “preocupado com isso”, Alexis Tam, que ontem marcou presença na celebração do 10 de Junho, na residência consular, defendeu que “aquela empresa editorial tem que consultar a História, tem que ouvir as opiniões locais”. E vai o secretário dar indicações à DSEJ para que o painel de consultores seja alargado, de modo a incluir historiadores portugueses? “Eu já falei com a DSEJ para alargar mais, para ouvir mais opiniões, de historiadores portugueses. Não vai ser assim, [esta] não vai ser a versão final”, assegurou Alexis Tam. S.G.

A dimensão lúdica na memória de João Jorge Magalhães

Integrada nas comemorações do 10 de Junho, inaugurou-se ontem, no expaço expositivo da residência consular, a mostra “Pedra, Tesour(o) e Papel”, de João Jorge Magalhães. A exposição, que inclui 10 ilustrações, – todas numeradas e com a designação “Jogos da Memória Colectiva” – contempla uma vertente lúdica, que conduz ao universo dos jogos infantis, mas também à dimensão dos jogos de fortuna e azar. “Fiz cinco jogos para crianças. São jogos em que as pessoas tinham que se juntar para jogar, não é como nesta nova geração, em que tudo é digital. E os jogos de sorte e azar, em que há sempre um grande grupo de pessoas”. Ilustrador e designer, João Jorge Magalhães detalha um processo que, neste corpo de trabalho, diz remeter para a serigrafia: “O que eu faço é uma espécie de serigrafia moderna, é tudo impresso digitalmente, mas depois é tudo desenhado à mão. Ou seja, nunca vou conseguir fazer um igual. Isto é tudo desenhado à mão, digitalizado, pintado digitalmente, impresso digitalmente em papel, e depois é tudo desenhado novamente a caneta de feltro”. S.G.