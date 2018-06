Pearl Horizon: Sulu Sou sugere aos compradores que peçam compensação à Polytex e ao Governo

Sulu Sou, deputado com mandato suspenso, divulgou uma declaração sobre o caso Polytex no passado sábado, sugerindo que os compradores iniciem acções civis contra a Polytex e contra o Governo para serem compensados. À semelhança dos 27 deputados que enviaram uma carta conjunta anteriormente, Sou acredita que a Polytex deve reembolsar e compensar. A distinção está na sua insistência, em metade da sua declaração, de que o Governo “não está sem responsabilidade”.

Sou denominou a carta enviada pela Polytex ao Governo, em Agosto de 2014, “uma carta de rendição” no sentido de prolongar o período de utilização do terreno. Quando a permissão de construção foi emitida, restavam apenas 16 meses para que a concessão do terreno expirasse. No entanto, de acordo com as directrizes de construção do Executivo, não havia forma de a empresa conseguir construir as bases de mais de 60 mil metros quadrados e 18 edifícios de 50 andares a tempo. O Governo deveria, escreve Sou, “saber da impraticabilidade do projecto, manifestar claramente a sua posição perante a empresa e revelar o impedimento da quebra de contrato ao público”.

As consequências provaram-se sérias: “A acção pouco profissional do Governo levou à compra de propriedades revendidas por pessoas completamente alheias aos riscos, forçou os compradores a pagar hipoteca pelos apartamentos impossíveis de construir dentro do período de concessão, e, pior ainda, negou-lhes a oportunidade de procurar compensação numa fase inicial”. Por isto, Sulu Sou aconselhou os compradores a tomar acções legais e exigir compensação ao Governo.

Sou acredita que actualmente o Governo poderia tranquilizar os compradores informando-os sobre os detalhes do plano de habitação provisório, por exemplo o preço por metro quadrado, restrições de revenda ou protecção especial. Na declaração, o deputado também enfatiza que o público deve manter presentes os princípios da nova Lei de Terras, que pode de forma mais eficaz restringir o arbítrio do Chefe do Executivo na concessão de terrenos, e ajudar a evitar a transferência de interesses e a concessão de terrenos a um preço barato. S.Q.