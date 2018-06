Mak Soi Kun alerta Governo para aumento do número de suicídios de pessoas não-residentes

O crescimento do número de casos de suicídio cometidos em Macau por indivíduos que não residem no território preocupa o deputado Mak Soi Kun, que, numa interpelação escrita enviada ao Executivo, pede medidas de prevenção para que Macau não se torne um lugar conhecido pelo problema.

Mak Soi Kun quer que o Governo investigue as causas que levaram a que, recentemente, se tenham registados casos de suicídio em Macau, cometidos por cidadãos não-residentes. O deputado salienta os quatro casos de suicídio que ocorreram em apenas dois dias e fala da possibilidade de a cidade se tornar um “paraíso para suicídios”.

Vários incidentes de não-residentes a cometerem suicídio foram noticiados pela imprensa local, nomeadamente o caso de um indivíduo do sexo masculino, de 57 anos, da China continental, que foi encontrado sem vida perto das instalações do Gabinete de Ligação e do Pavilhão Cheok Kun na Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues ou de um homem da China continental que caiu do terraço do Jardim do Mar do Sul.

Mak Soi Kun menciona ainda o registo de três suicídios num único dia: um homem de Taiwan que tirou a própria vida num quarto de hotel; um homem da Coreia do Sul que cometeu suicídio na sua residência; e uma mulher que se suicidou também num quarto de hotel.

“Alguns académicos apontaram o perigo do Efeito Werther: o suicídio é copiado. Se o Governo não consegue identificar as causas e não tomar medidas preventivas atempadamente, e os casos de não-residentes que cometem suicídio emergem um a seguir ao outro e eventualmente se tornam norma, em que tipo de cidade Macau se vai transformar?”, questionou Mak Soi Kun, numa interpelação escrita endereçada ao Governo.

O deputado perguntou ainda o que é que o Executivo vai fazer se Macau se tornar num “paraíso para suicídios”, quando é que vai averiguar a raiz deste problema e qual é a resposta do Executivo. De acordo com o documento escrito por Mak Soi Kun, tendo em conta o facto de que quatro pessoas não-residentes cometeram suicídio em Macau em apenas dois dias, o deputado escreveu às autoridades no dia 9 de Maio último “lançando o aviso sobre o Efeito Werther – um pico de emulação de suicídios após um suicídio amplamente divulgado”.

“O Governo deveria encontrar a causa destes três suicídios o mais rápido possível e tomar medidas preventivas para evitar a imitação de suicídios (…). Porém, menos de um mês depois, ao mesmo tempo que nenhuma resposta foi dada pelo Governo, outra pessoa não-residente acabou com a sua própria vida”, afirmou o deputado.