‘Leão’ rugiu mais alto e levou os três pontos frente ao Ka I

O Sporting de Macau derrotou ontem o Ka I, por 3-2, e continua a perseguição ao vice-líder Chao Pak Kei, que nesta ronda venceu o Monte Carlo por 5-0. O Benfica voltou a golear e está cada vez mais perto de garantir o título de campeão da Liga de Elite.

Pedro André Santos

Sporting de Macau e Ka I mediram forças este fim-de-semana naquele que se esperava que fosse o jogo grande da jornada, e as expectativas acabaram por corresponder, com indecisão no marcador até ao final. Os ‘leões’ levaram a melhor, vencendo por 3-2, mas foram os vermelhos que marcaram primeiro, por intermédio do inevitável William Gomes, à passagem do minuto quatro.

A formação verde-e-branca não baixou os braços e em apenas três minutos (20 e 23) virou o resultado com Prince Aggreh a bisar. Porém, o avançado brasileiro do Ka I não ficou atrás e marcou também o seu segundo golo, ficando o marcador a registar uma igualdade a duas bolas até ao intervalo.

Nos segundos 45 minutos o Sporting acabou por ser mais forte e conseguiu fazer o 3-2, pelo defesa central Pedro Pires, aos 68 minutos, resultado que se manteve até ao final.

“Mais uma excelente partida de futebol, as duas equipas a praticar um futebol de ataque, com muitos golos e emoção até ao fim. O Sporting esteve sempre com o domínio de jogo, foi criando oportunidades atrás de oportunidades. Estamos muito satisfeitos com a exibição da equipa e com os três pontos”, disse o treinador Nuno Capela ao PONTO FINAL.

Os ‘leões’ continuam assim a perseguir o Chao Pak Kei, que também não aparenta querer deixar o segundo lugar. Nesta jornada, a formação orientada por Gilmar Tadeu goleou o Monte Carlo, por 5-0.

O líder Benfica registou resultado idêntico, frente à equipa da Alfândega, e está cada vez mais perto de confirmar o título de campeão. O Ching Fung, por sua vez, venceu o Hang Sai, por 4-1, enquanto o Lai Chi surpreendeu a formação da Polícia, vencendo por 5-2. Este resultado poderá ter relançado as contas também na luta pela manutenção, com o Lai Chi a ficar apenas a um ponto do Hang Sai, que ocupa o último lugar que garante a permanência na Liga de Elite.

Na próxima jornada, e em relação às equipas do topo da tabela, o Benfica irá defrontar o Monte Carlo, o Chao Pak Kei vai medir forças com a Polícia e o Sporting joga contra o Lai Chi.