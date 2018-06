DSEJ: Relatório sobre alegados abusos sexuais no Costa Nunes “não será publicado na íntegra”

O relatório sobre alegados abusos sexuais no Jardim de Infância D. José da Costa Nunes será tornado público apenas parcialmente pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), disse fonte daquela direcção à Rádio Macau. O esclarecimento surge depois de o conselheiro das Comunidades Portuguesas e deputado José Pereira Coutinho, após uma reunião com o director da DSEJ, em declarações à imprensa, ter garantido que Lou Pak Sang “prometeu divulgar publicamente aquilo que aconteceu na escola”.

“De acordo com o Código do Procedimento Administrativo, o relatório não será publicado na íntegra. Mas, de forma a atingir um equilíbrio entre a privacidade das partes interessadas e o direito do público a ser informado, as informações serão divulgadas num nível apropriado”, afirmou a DSEJ, citada pela Rádio Macau.

A emissora refere que uma fonte da DSEJ não confirmou a afirmação de Lou Pak Sang naquela reunião sobre o relatório entregue pela Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM), gestora do infantário, no dia 17 de Maio, que servirá a análise e elaboração de um relatório próprio sobre o caso dos alegados abusos sexuais.

De acordo com a lei, o prazo para a apresentação do relatório é de 90 dias, sendo que em situações especiais o prazo pode ir até 180 dias. No final do mês de Maio, a vice-directora da DSEJ disse à imprensa local que iria demorar cerca de um mês para fazer a análise do relatório. Já no início deste mês, foi o director da DSEJ quem afirmou que, além da análise do relatório, seriam necessárias algumas visitas à escola.

O Ministério Público continua a investigar o caso dos alegados abusos sexuais. O juiz de instrução criminal decidiu aplicar o termo de identidade e residência ao funcionário do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes. O alegado abusador foi constituído arguido e tem de se apresentar periodicamente às autoridades.