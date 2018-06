Conselheiros: Jovens “têm alguns défices de conhecimentos da situação de Macau”

O conselheiro das Comunidades Portuguesas, José Pereira Coutinho, pede mais qualidade no ensino da História, política e línguas aos alunos do ensino secundário e universitário em Macau. “Temos, ao longo dos anos, tido a percepção que, de facto, em termos de preparação, para os futuros desafios dos jovens em diversos sectores da comunidade em Macau, eles têm alguns défices de conhecimentos da situação de Macau”, disse o também deputado aos microfones da Rádio Macau.

Depois de um encontro dos Conselheiros das Comunidades portuguesas com o director dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), Lou Pak Sang, Pereira Coutinho indicou lacunas no conhecimento, “nomeadamente da História de Macau, questões relativas à situação social, questões da estrutura política e constitutiva de Macau e domínio das línguas, que é extremamente importante”.

A imprensa local noticiou, na semana passada, que os novos manuais de História elaborados por uma editora estatal chinesa podem incluir alusões negativas ao período em que Macau esteve sob administração portuguesa.

“É preciso ser esclarecida essa questão. Não há dúvidas. Porque nós não viemos cá para ocupar o que quer que seja, foi sempre de uma forma passiva. Aquilo que eu aprendi no Liceu Nacional Infante Dom Henrique em Macau é que os portugueses estiveram cá porque foram aceites”, afirmou à mesma emissora, assumindo que não abordou a questão durante a reunião mas que Lou Pak Sang é bastante acessível.

A mensagem transmitida pelo deputado no encontro com o director da DSEJ foi de que é preciso mais inspectores escolares. O caso dos alegados abusos sexuais no Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, que continua em investigação pelo Ministério Público, esteve em discussão. “Diz o senhor director que o número é de aproximadamente dez [inspectores], o que é manifestamente insuficiente para cobrir a rede escolar, no sentido de ter o pulso da situação da gestão interna, em termos de segurança e em termos de protecção dos menores nas escolas. E isto para nós é muito importante”, disse Pereira Coutinho à Rádio Macau.

Segundo o conselheiro, Lou Pak Sang admitiu que o número de inspectores não é suficiente, e que tem pedido a colaboração de outros funcionários da DSEJ para desempenharem esse trabalho.