Compradores das fracções do Pearl Horizon já podem pedir devolução do imposto do selo

Os compradores-promitentes das fracções autónomas em construção do Pearl Horizon já podem começar o processo para a devolução do imposto do selo na Direcção dos Serviços de Finanças (DSF). A informação foi avançada, em comunicado, pelo gabinete da secretária para a Administração e Justiça, que reitera ainda que o Governo “apoia” os compradores a pedirem a respectiva indemnização junto da Polytex. O pedido deve ser feito “em virtude da impossibilidade de cumprimento dos contratos-promessa de compra e venda das fracções autónomas em construção do Pearl Horizon, celebrados entre os respectivos compradores e a Sociedade de Importação e Exportação da Polytex” e “com vista à protecção dos seus próprios direitos e interesses”. O Governo volta a apelar à empresa para “cumprir as suas responsabilidades legais e sociais, procedendo à indemnização dos compradores dessas fracções autónomas, nos termos legais”. O comunicado refere ainda que embora não exista uma relação de credor e devedor entre o Executivo e os compradores dos apartamentos do Pearl Horizon, “o Governo vai, de acordo com o compromisso anteriormente assumido, continuar a especificar de forma sincera e dinâmica a proposta de resolução do caso Pearl Horizon, com vista a efectuar a consulta de opiniões da sociedade, conforme o calendário já publicado”.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...