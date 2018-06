Cidade Proibida abriu ao público os estúdios de restauro

A Cidade Proibida de Pequim abriu ao público o “hospital de conservação”, onde trabalham 24 restauradores para conservar e reparar a colecção do museu, composta por pinturas, caligrafias, relógios e imagens em bronze, entre outras relíquias.

Segundo a agência oficial Xinhua, este “hospital”, que começou a funcionar em 2016, localiza-se na ala oeste da Cidade Proibida e recebeu no sábado os seus primeiros 40 visitantes.

“Esperamos que mais pessoas possam aprender a importância da conservação cultural com a abertura deste hospital ao público”, afirmou Shan Jixiang, comissário do antigo palácio imperial chinês. Os estúdios de restauro ocupam 13.000 metros quadrados e são considerados os mais avançados do país.

“Abrir os estúdios de conservação ao público é uma boa forma de aumentar a consciência das pessoas para a proteção do património cultural”, referiu um turista de Xangai, Li Husheng, que visitou as instalações no sábado, em declarações recolhidas pela agência Xinhua e citadas pela Efe. Um outro visitante no espaço, de Pequim, disse ter aprendido que o “restauro é uma ciência”

A Cidade Proibida, uma das principais atracões turísticas da China, está localizada a norte da praça de Tiananmen e recebe mais de 14 milhões de visitantes por ano. Para manter o recinto histórico em boas condições, as autoridades decidiram o ano passado limitar em 80 mil o número diário de visitantes.