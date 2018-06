China anuncia crédito de quase 30 mil milhões de yuan para reforçar coesão regional

O Presidente chinês, Xi Jinping, anunciou ontem empréstimos no valor de 30 mil milhões de yuan (mais de 3.900 milhões de euros) para reforçar a coesão económica com a Rússia, países da Ásia Central, Índia e Paquistão. As linhas de crédito serão estabelecidas através de um consórcio interbancário e ajudarão a “construir um potente motor para alcançar o desenvolvimento e a prosperidade comuns, melhorando a complementaridade das nossas estratégias de desenvolvimento”, detalhou Xi, durante a abertura da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, grupo de cooperação nas áreas económicas e de segurança.

O líder chinês apelou ainda ao reforço da cooperação regional em matéria de segurança, com um plano de luta contra o terrorismo, separatismo e extremismo, que inclui a realização de manobras militares conjuntas.

Xi afirmou que a China vai treinar 2.000 efectivos das forças de segurança dos países vizinhos, durante os próximos três anos, e mais 3.000 pessoas nas áreas da cultura, educação, ciência e tecnologia ou turismo.

O Presidente chinês destacou que desde a formação do grupo, há 17 anos, “alcançou-se uma forte associação que não se dirige contra terceiros”.

O “espírito de Xangai”, que deu mote à criação da organização “superou mentalidades antigas, como da luta de civilizações e a guerra fria”, advogando por um mundo “mais democrático nas relações internacionais”.

Xi apelou aos países membros e países observadores que se “oponham à busca da segurança para si em prejuízo dos outros”.