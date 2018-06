Caso Sulu Sou: Defesa vê possibilidade de anulação do julgamento

A defesa de Sulu Sou considera que o julgamento do tribunal no caso que envolve o deputado pode ser “nulo” e “vazio” por “violar a lei”. A informação foi divulgada ontem num comunicado assinado por Sulu Sou, com o pró-democrata a argumentar que o tribunal o considerou culpado do crime de reunião ilegal e não de desobediência qualificada, pelo qual a sua imunidade na Assembleia Legislativa havia sido deliberada.

“Fui suspenso pela Assembleia Legislativa para que a minha imunidade como deputado pudesse ser levantada, permitindo que fosse julgado por um alegado crime de desobediência agravada a uma ordem policial. No entanto, não fui considerado culpado ou julgado por essa suposta ofensa. Embora o meu advogado ainda esteja a aguardar a tradução da sentença, soubemos que o tribunal me julgou e me considerou culpado de uma ofensa diferente: de organizar um protesto ilegal”, escreve Sulu Sou.

Os deputados têm imunidade e não podem ser julgados sem deliberação da AL e por decisão dos tribunais. O deputado, condenado a 120 dias de multa, diz que “não houve deliberação da AL para levantar a sua imunidade para ser julgado por ofensa criminal de organização de um protesto ilegal”.

“Se o tribunal quisesse mudar o crime, deveria ter informado a AL e esperar que a minha imunidade fosse suspensa em relação a outro delito, já que a imunidade não é levantada como um ‘cheque em branco’. Os legisladores têm poder discricionário sobre a suspensão ou não de um colega, e eles votam à luz da ofensa específica em jogo, como o debate mostrou”, refere Sulu Sou.

E acrescenta: “Diferentes crimes expressam diferentes desvios censuráveis. Essas duas ofensas são bem diferentes: numa delas há desobediência à ordem legítima de uma autoridade, na outra uma quebra de um conjunto de regras sobre como realizar protestos”.

Sulu Sou afirma que não havendo uma notificação prévia da mudança de ofensa criminal à defesa, “não apenas os meus direitos como réu, mas também a autonomia e autoridade da Assembleia Legislativa foram desrespeitados”.

Ainda não foi confirmado publicamente se a defesa do deputado vai interpor recurso da decisão do Tribunal Judicial de Base. Tanto os arguidos como o Ministério Público têm 20 dias para recorrer, a contar da leitura da sentença, realizada no passado dia 29 de Maio.