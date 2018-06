Canídromo entregou novo plano ao IACM na sexta-feira

A Companhia de Corridas de Galgos Macau (Yat Yuen) entregou, na passada sexta-feira, a segunda proposta sobre o destino a dar aos 600 cães ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). A informação foi ontem confirmada ao PONTO FINAL por Stanley Lei, director-executivo do Canídromo. “Nós já submetemos [a proposta] na sexta-feira e estamos a aguardar pela resposta do Governo. Assim que soubermos alguma coisa do Governo vamos divulgar informação mais adequada”, disse o responsável. “Nós esperamos saber alguma coisa esta semana”, acrescentou. À Rádio Macau, o IACM confirmou a recepção do documento, na sexta-feira, afirmando estar a analisá-lo. C.V.N.

