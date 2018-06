António-Pedro Vasconcelos, o ‘cowboy’ solitário que se bate por fazer filmes que contem histórias

Há 50 anos a fazer cinema, António-Pedro Vasconcelos acredita que o público vai continuar a ir ver as suas produções, porque aliam o seu nome a alguém que mantém uma luta “quixotesca” para fazer filmes que contem histórias. O seu filme mais recente “Parque Mayer” decorre em 1933, ano da oficialização da ditadura do Estado Novo.

Texto: Cláudia Aranda

Fotografia: Eduardo Martins

Em Macau, na sua primeira visita à Ásia, António-Pedro Vasconcelos revela que do oriente ainda retém a experiência dos grandes autores de cinema japonês do antes e do pós-Segunda Guerra Mundial. Pelo cinema chinês confessa ter pouco interesse, explicando que de países onde não há liberdade de expressão “não se pode esperar filmes sinceros”. Ainda este ano deve estrear “Parque Mayer”, o 11º filme e a quinta produção realizada em trio com o guionista Tiago Santos e o produtor Tino Navarro. O cineasta António-Pedro Vasconcelos, que realizou igualmente uma série de documentários, é cronista e comentador televisivo, aficionado por futebol, benfiquista acérrimo, que deixou, no entanto, de frequentar os estádios devido ao estado actual do futebol, “entregue ao populismo, às claques, ao sensacionalismo”. Com “Perdido por Cem”, de 1973, integrou o chamado cinema novo, o movimento vanguardista do cinema português iniciado em pleno Estado Novo, na década de 1960. Encheu salas com filmes como “Oxalá” e “O Lugar do Morto”. É tido como o realizador que pôs o quotidiano nos filmes e que aproximou o cinema do público português, apesar de incompreendido por alguma crítica e pelos júris que atribuem subsídios em Portugal. Devorador de ficção, poderia ter sido romancista, mas optou pelo cinema, porque, disse ao PONTO FINAL, “há um lado na solidão da escrita que provavelmente me assustou”.

É a primeira vez que está na Ásia. O oriente interessa-lhe? Acompanha o cinema asiático?

Sim, sim. Houve uma época em que houve algum cinema, o Wong Kar-Wai, por exemplo, que achei muito interessante. Mas o cinema chinês penso que é um cinema condicionado pelo próprio regime. Os filmes de países onde não há liberdade de expressão são automaticamente filmes que nós sabemos que, à partida, não são necessariamente muito sinceros. Como os filmes que poderíamos ter feito antes do 25 de Abril, que seriam filmes autorizados pela censura. Portanto, não tenho uma grande atracção, mas, por exemplo, no passado houve realizadores japoneses que me marcaram imenso. Kenji Mizoguchi, Yasujiro Ozu, Akira Kurosawa foram realizadores que vieram do pós-guerra, e mesmo de antes, mas que foram descobertos pela Europa na década de 1960.

O que é que aborda no seu novo filme “Parque Mayer”?

O início do Salazarismo, em 1933, porque é o ano em que é aprovada a constituição do Estado Novo, de uma forma não-democrática. As pessoas que não votavam consideravam-se que diziam “sim”, e, portanto, foi a partir daí que o regime se solidificou, endureceu, passou a ter uma doutrina. (…) O filme passa-se durante a produção de uma [peça de teatro de] revista. Havia uma tradição, que vinha do tempo da monarquia constitucional, que era a da sátira política e dos costumes. O regime, através da censura, veio com mão pesada controlar os textos que iam ser ditos, havia censores que iam aos espectáculos, às ante-estreias, para ver se estava tudo em ordem e também havia a PVDE [Polícia de Vigilância e Defesa do Estado]. Havia, sobretudo, uma coisa que caracterizava o regime, que era uma grande hipocrisia, não combatia a pobreza, escondia-a. Tudo o que eram mendigos, os chamados pés-descalços, eram apanhados em carrinhas abertas e eram levados para a Mitra, onde se misturavam com carteiristas, homossexuais, prostitutas de rua, porque a prostituição era tolerada, desde que fosse em bordéis. Nunca ninguém falou verdadeiramente do regime, mas há muitas maneiras de o fazer, em 48 anos há muitas histórias para contar. Eu e o meu produtor achámos que era interessante falar como é que, quase sem se dar por isso, se instala uma ditadura. Achámos que, ao mesmo tempo, era uma homenagem ao Parque Mayer, de que eu sempre fui fã e onde havia, não direi liberdade, mas havia muitas piscadelas de olho, havia umas graças que os actores conseguiam dizer e que o público percebia. Além disso, foram os actores e autores da revista que deram corpo e voz e origem àquilo que se chamou comédia à portuguesa, que começou com José Cottinelli Telmo e a “A Canção de Lisboa”, e depois com todos aqueles filmes “O Pátio das Cantigas”, “O Leão da Estrela”, “O Costa do Castelo”. Tudo isso que ainda hoje acho que é, apesar de tudo, a única coisa que sobrevive de 48 anos de cinema do regime.

É verdade que os seus filmes são feitos à medida do que o público quer ver?

Não, zero. Isso é uma das coisas mais graves que se passa em Portugal e que é alimentada pela crítica e pelos júris que atribuem subsídios, de que há um cinema a que chama de autor, portanto um cinema respeitável, porque é feito por alguém que exprime aquilo que quer exprimir e, depois, há um cinema que é comercial, que tem público. Ora, se tem público é porque quem o fez, fê-lo a pensar naquilo que o público iria gostar de ver. Ora isso é uma perversão completa e uma dicotomia absurda. Se fossemos aceitar essa divisão onde é que colocávamos o Chaplin? O Alfred Hitchcock, o John Ford, todo o grande cinema americano, onde púnhamos os grandes autores, o Truffaut, o Jean Renoir, o Visconti, o Fellini? É um absurdo. Este é o meu 11º filme, além dos documentários, e toda a minha vida fiz os filmes que me apetecia fazer, sem a menor concessão, nunca pensei, “vou fazer isto porque o público pode gostar”. Eu tenho é outra coisa, que tem sido sistematicamente desprezada no cinema português e nos critérios dos júris que decidem os filmes que os portugueses têm direito de ver e que nos conduziu a um estado de miséria absoluta. Nós somos o país que menos exporta cinema, que faz em média menos filmes, com menos dinheiro, temos uma televisão terceiro-mundista que vive de telenovelas. Isso deve-se ao facto de o Estado ter herdado um modelo, que vem do tempo de Marcello Caetano, que obriga a cadeia de comercialização a pagar para o cinema português, mas, depois, é o Estado que se apodera desse dinheiro e que decide quem deve filmar. Isso é uma perversão, como se o Estado decidisse, também, quem é que deve escrever e quem deve pintar. É um absurdo contra o qual eu luto há 44 anos, mas em vão. Tenho conseguido sobreviver, mas a maioria ou os melhores da minha geração não sobreviveram. Os jovens que têm talento e que continuam a acreditar que o cinema tem que contar histórias são sistematicamente marginalizados pelo sistema de subsídios. Mas, respondendo à sua pergunta, eu faço os filmes que quero fazer. Olho à minha volto e preocupo-me com determinadas situações, tento inventar histórias que ajudem a perceber essas situações. Tenho a preocupação, se faço uma comédia, “A Bela e o Paparazzo”, em que é suposto as pessoas rirem, se vou às salas de cinema e as pessoas não se riem, fico preocupado, porque falhei. Mas, eu não estou a fazer as graças para as pessoas se rirem, faço as graças porque acho importante que elas ridicularizem certas situações, ou que se comovam. Tenho essa preocupação que é comum a toda a história da ficção. O Homero tinha essa preocupação. Os grandes romancistas do Ocidente, o Dickens, o Tolstoy. Por isso é que foram grandes, porque tornaram-se populares e ajudaram a mudar as sociedades. A ficção, e o cinema em particular, que é a grande ficção do século XX, têm essa função, inevitavelmente. Depois, há pessoas que conseguem comunicar com o público, ou não. Havia um realizador argentino que dizia uma coisa que subscrevo a 100%, ele dizia: “Os filmes vendem-se, eu não”. Os filmes são objectos que se vendem e se nós acreditamos naquilo que estamos a dizer às pessoas nós queremos que elas vão ver e que gostem. Isso não é perversão nenhuma, é uma missão e quase uma obrigação.

As pessoas vão ver os filmes de António-Pedro Vasconcelos, o realizador, ou os filmes de António-Pedro, o comentador de televisão?

As pessoas começaram por me conhecer por causa dos filmes que eu fazia. Antes de fazer filmes, porque era impossível fazer filmes nos anos 1960, comecei por ser crítico de cinema e fiz publicidade para sobreviver. Portanto algumas pessoas conheciam-me pela critica, mas na crítica não havia um rosto por trás. Depois fiz um programa “Cineclube”, na televisão pública (RTP2), em que mostrava filmes e os comentava, e as pessoas começaram a reconhecer-me porque o programa tinha muita audiência. As pessoas nem sempre conhecem o rosto do realizador, as pessoas conhecem os actores, mas não é o realizador, a não ser no caso do Spielberg ou do Hitchcock, que era muito conhecido. No meu caso, esse programa ajudou-me a que as pessoas me reconhecessem. Quando fiz o “Oxalá”, que teve à volta de cento e tais mil espectadores, e a seguir fiz “O Lugar do Morto”, que teve mais de 300 mil espectadores, e bateu o ‘record’ do filme mais visto naqueles últimos 30 anos. As pessoas reconheciam-me na rua, nos supermercados, nos táxis. Mais tarde, houve duas coisas que me ajudaram a ser reconhecido, que foi o facto de ter sido comentador desportivo de futebol num programa chamado o “Trio d´Ataque”, durante seis ou sete anos. (…) Isto para explicar porque as pessoas me reconhecem. Agora os meus filmes, tenho a ilusão, pelo menos, de pensar que as pessoas os vão ver porque aliam o meu nome a alguém que mantém uma luta praticamente quixotesca, um ‘cowboy’ solitário que se bate para fazer filmes que contem histórias, e que as contem bem e que digam alguma coisa às pessoas, o que não é a mesma coisa que fazer filmes para o público. Isso é uma barbaridade da crítica.

Porque quis ser cineasta?

Desde a minha adolescência que o meu mundo foi o da ficção, eu devorava histórias, os livros foram e são, ainda hoje, a minha paixão, mais do que o cinema, aliás escrevi muito sobre livros e até publiquei livros. Mas o que me interessa é a ficção, fui um grande consumidor de ficção, de livros, de filmes e depois achei que eu próprio gostava de contar histórias. E, optei por cinema, porque o cinema fascinou-me. Nunca houve um dia na minha vida em que não lesse romances ou ensaios, ao passo que há muitos dias na minha vida em que não fui ao cinema. Portanto, o meu mundo é o dos livros. Mas achei que o queria fazer era cinema, porque os livros puxam pelo nosso lado solitário. Tenho uma enorme admiração pelos escritores, porque inventam o mundo com uma caneta e um papel em branco. Acho isso fascinante, mas é um trabalho muito solitário. O cinema tem a dupla vantagem de filmar directamente a vida e de filmar com personagens que são os actores, que a gente faz passar por reais. Por outro lado, é um trabalho que sendo solitário é uma solidão que se vive no meio de muita gente. Acho que isso, inconscientemente, acabou por contribuir para a minha decisão de fazer cinema, porque a literatura puxava pelo meu lado mais depressivo. Há um lado na solidão da escrita que provavelmente me assustou. Portanto optei pelo cinema, sabendo que ia ser difícil, sobretudo nos anos 1960, em que era impossível filmar em Portugal, mas eu tinha a esperança que o regime não ia durar para sempre e que um dia ia ser possível filmar e consegui. Não fiz nem metade dos filmes que gostaria de ter feito, mas consegui fazer o suficiente.

Quais são as realidades que o preocupam hoje em dia?

Neste momento tenho duas ideias para filmes, uma passada num lar de idosos, preocupa-me cada vez mais as famílias que são incapazes de tratar dos idosos. Tenho outra ideia sobre uma situação muito real, que são os casais separados e a gestão dos filhos, que é muito complicada. E gostava de encontrar uma história para um filme que fizesse passar o sentimento que tenho em relação ao futuro. O filme que eu gostaria de fazer, talvez o meu último, seria este em que eu conseguisse dar esta ideia de falta de perspectivas e do medo do futuro, sobretudo nos jovens. Acho que é um sentimento comum, o da enorme insegurança. Não é só o problema do emprego, é do planeta, quer do ponto de vista ambiental, as alterações climáticas, a poluição, quer do ponto de vista político temos o sentimento que o mundo está descontrolado. Entre o Trump e o Presidente da Coreia do Norte, acho que, neste momento, o Presidente da Coreia do Norte é mais sensato. Além da ameaça do extremismo islâmico, da falta de crescimento demográfico na Europa, das reacções à imigração da parte de países como a Hungria, a Polónia, etc, estamos a viver os efeitos de uma enorme revolução, a revolução digital, que só tem paralelo na revolução industrial. E uma revolução não se faz sem custos. E temos, neste momento, uma Europa muito enfraquecida, que cresceu desmesuradamente em número de países, mas que não é uma Europa política, solidária, com liderança, é uma Europa do Brexit e da Catalunha. Há uma grande insegurança e sentimento de imprevisibilidade, há o risco do caos. O caos normalmente conduz à guerra, eu tenho medo do caos, do descontrolo. É um sentimento que vejo nos jovens, preocupa-me o que é que deixo aos meus filhos e aos meus netos.

Se tivesse que escolher entre o cinema e o futebol, qual seria a sua opção?

Cinema claro. Gosto muto de ver futebol, de bom futebol, gosto de ver os jogos da selecção quando jogamos bem. Quando ganhámos o campeonato europeu foi fantástico. Sou benfiquista e gosto muito do Benfica quando joga bem e ganha com mérito. Mas, neste momento, vejo o futebol como uma coisa também completamente descontrolada. O que se está a passar no futebol é uma coisa que me afastou dos estádios. Não sou grande adepto, nem do presidente, nem do treinador do meu clube, mas o que se passa com o Sporting é inimaginável. O Porto, neste momento, é o clube que parece mais calmo, mas também durante anos o que se passou no Futebol Clube do Porto também não foi nada recomendável. Não há, digamos, uma ordem no futebol. O futebol está entregue ao populismo, às claques, ao sensacionalismo.

Essa análise aplica-se a todos os clubes de futebol?

Sobretudo aos que têm voz, aos três grandes. Aliás nos painéis de comentadores é um benfiquista, um sportinguista e um portista, não há mais. É um facto, goste-se ou não. E vejo dirigentes e treinadores dizerem o que lhes sai pela boca impunemente e isso passa para os adeptos, para as claques, e é um perigo. O que aconteceu em Alcochete é uma coisa impensável, que haja 50 indivíduos mascarados que entram num balneário dentro e ameaçam e batem nos jogadores, há quem lhe chame um acto terrorista e tem características de um acto terrorista, que isso tenha sido possível e que a gente saiba que há um risco de voltar a ser possível é uma coisa que me afasta um bocadinho desse prazer do futebol. Há três anos que não vou ao Estádio da Luz, agora vou ver tranquilamente o Mundial de Futebol na televisão, espero que Portugal se porte bem.