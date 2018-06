Anthony Bourdain, o chef sagaz que nos trouxe o mundo através de uma mesa de jantar

Durante longos anos, Anthony Bourdain entrou nas nossas casas, primeiro com “No Reservations”, depois com “Parts Unknown”, mostrando-nos os segredos deste mundo que só ele conseguia descobrir. Das horas passadas à frente das câmaras, a desbravar culturas e escavar gastronomias, ficou um jeito único de contar e partilhar histórias, sempre à volta de uma mesa repleta de boa comida e boa bebida.

Catarina Vila Nova

“Macau, para mim, foi sempre o lugar de onde vinham os foguetes. Sabia vagamente que era chinês e, mais tarde, descobri também que era português”. Assim assumia Anthony Bourdain o seu desconhecimento de Macau, numa das primeiras frases por si ditas no episódio de “No Reservations” que filmou por cá, em 2011. Em poucos dias vividos a correr provou a gastronomia portuguesa, chinesa e macaense, tentou a sorte num casino, correu nos karts em Coloane e atirou-se do alto da Torre de Macau, como se atirava para qualquer coisa nova. Quem com ele privou na altura recorda um homem com uma enorme vontade de conhecer o outro, saber de onde ele vem, para onde vai e a sua história. Para trás, deixou o choque de quem vê partir uma pessoa que cunhou o seu próprio estilo de contar histórias – porque era disso que tratavam os seus programas de televisão – recolhidas em redor do globo que bem soube explorar.

Em Macau, ficou a conhecer o que é a identidade macaense por dois filhos da terra, João Jorge Magalhães e a sua mãe, Cecília Jorge. “Ele era uma pessoa extremamente aberta, um ser humano inteligente, frontal, muito vivido, mas nada vedeta, com um sentido de humor impressionante”, recorda a autora de livros de cozinha macaense. Foi no sofá da sala que Cecília Jorge ficou a conhecer o estranho que lhe invadiu a casa com uma equipa de filmagens e, da conversa tida há sete anos, ficou-lhe na memória o interesse de Bourdain pelo outro. “Eu tinha gente pendurada nas minhas estantes a montar luzes à última da hora e enquanto eles faziam isso eu fiquei sentada no sofá da sala a conversar com ele e foi aí que tive o privilégio de o conhecer. Ele interessava-se pelas coisas, ele fazia perguntas, ele tentava saber, dialogava e lembro-me de termos trocado impressões sobre as dificuldades da vida de cozinheiro”.

Na altura, Bourdain corria o globo levado pelo seu programa “No Reservations”, vencedor de dois Emmy’s. O canal que emitiu o programa durante sete anos, o Travel Channel, lamentou a perda do “embaixador global do mundo” num comunicado. “Ele era um talento incrível que nos mostrou locais lindos, sombrios, complicados e deliciosos em todos os cantos do mundo”, escreveu o Travel Channel. Também a CNN, canal onde era transmitido o seu actual programa, “Parts Unknown”, comunicou “com extrema tristeza a morte de Anthony Bourdain”. “O seu amor por grandes aventuras, novos amigos, boa comida e bebida e as histórias notáveis do mundo fizeram dele um contador de histórias único”, escreveu a CNN para anunciar ao mundo a morte por suicídio de Bourdain, aos 61 anos, na passada sexta-feira. Mais tarde, o Ministério Público francês viria a confirmar que o chef cometeu suicídio por enforcamento no hotel Le Chambard, na região da Alsácia, onde se encontrava a trabalhar num programa sobre Estrasburgo.

HORTALIÇA COMO PORNOGRAFIA

Descobria o mundo através das tascas mais inóspitas onde a comida se tornava um pretexto para conversas sobre tudo menos gastronomia. Aconteceu em Macau, com João Jorge Magalhães, e aconteceu na capital vietnamita, com o então Presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama. “Bancos de plástico baixos, noodles baratos mas deliciosos e cerveja fria de Hanói. É assim que vou recordar o Tony. Ele ensinou-nos sobre comida – mas, mais importante, sobre a sua habilidade de nos aproximar, de nos fazer ter menos medo do desconhecido”, escreveu Obama no Twitter, onde partilhou uma fotografia de ambos a beber cerveja numa mesa repleta de comida.

Com João Jorge Magalhães, a cerveja vietnamita foi substituída pela chinesa e os noodles por ‘chu chan fen’, uns rolos de arroz cozidos a vapor. “Os sítios que lhe mostrei foi como se estivesse com um amigo de um amigo que viesse a Macau e a quem me pedissem para levar a algumas tascas ou restaurantes de Macau”, explicou. “Fui levá-lo a conhecer as tasquinhas e os recantos de Macau que eu conhecia. Sentámo-nos numa tasca a beber uma Tsingtao e a comer um ‘chu chan fen’”, diz, recordando uma das cenas que figuraram no episódio sobre Macau. E com que impressão pensa que ele ficou das cozinhas que experimentou? “Ele não gosta de vegetais, ele gosta de carne, de porco, principalmente, por isso, como a culinária chinesa é muito rica em carne de porco, ele gostou imenso. Os ‘chu pa bao’ da Taipa foram um ‘must’ para ele”, conta, referindo-se à bifana devorada por Bourdain ou, como o próprio lhe chamou, “uma criação macaense distinta que irá sobreviver através da história”.

Também Cecília Jorge recorda a quase aversão do apresentador por vegetais. Foi-lhe dito, pela equipa de produção, quando a chef contava fazer “minchi com orelhas de rato”, que Bourdain detestava verduras. “Ele considera hortaliça pornografia”, disseram-lhe. “Eu contei-lhe várias histórias de Macau sobre a origem de algumas receitas e contei-lhe essa história do espinafre, que nós em Macau chamamos de mata-moça. Ele achou tanta graça à história que eu consegui convencê-lo a provar os espinafres e a equipa dele estava espantadíssima”, conta, entre risos.

A INFINDÁVEL SEDE DO ABISMO

Conheceu a comida chinesa em pólos tão distintos como uma tasca na Almeida Ribeiro e o restaurante “The 8”, a cozinha macaense na cantina da APOMAC (Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau) e na cozinha de Cecília Jorge e a culinária portuguesa no Fernando. Entre amêijoas e chouriços, no restaurante em Hac Sá, discutiu-se o futuro da presença e da língua portuguesa em Macau, já então classificada de “plataforma”, e o seu papel político. Fernando Gomes, o proprietário do restaurante, recorda com humor histórias que Bourdain com ele partilhou das duas décadas passadas em cozinhas, que ilustram a sua irreverência e o imenso respeito que tinha pelas tradições para ele intocáveis.

Mas não se ficou pelo Fernando, a passagem do apresentador por Coloane. Na antiga vila de pescadores, Bourdain visitou também a pastelaria Lord Stow’s, onde foi recebido por Eileen Stow, irmã do fundador e actual directora da empresa, que lhe deu a provar os pastéis de nata. “Eu estava muito nervosa porque, para alguém como ele, o sabor não é algo que se discuta, ou se gosta ou não. Depois ele deu uma dentada e disse que é melhor do que qualquer coisa que tivesse provado em Portugal”, recorda, entre gargalhadas modestas, o reconhecimento de há sete anos. “Tudo o que eu faço é sobre o legado do [meu irmão] Andrew, por isso, para alguém daquele estatuto ter gostado de algo que o Andrew produziu foi bastante humilde”.

Quando soube que em Macau se localizava o mais alto ‘bungy jump’ do mundo, Anthony Bourdain não teve como dizer que não. O apresentador subiu aos 61 andares da Torre de Macau, qualquer coisa como 233 metros, para se atirar de cabeça em direcção ao nada. Do momento, ficou uma frase: “Atiras-te de cara através do espaço e, durante seis longos segundos – estranhamente não suficientemente longos – estás a nadar pelo ar e a vida deixa de doer”.