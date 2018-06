“Uma Faixa, Uma Rota” elevou comunicação entre a China e o mundo

O Gabinete de Estudos das Políticas do território de Macau considerou ontem que a conferência internacional sobre “Uma Faixa, Uma Rota” criou “uma plataforma de comunicação entre o interior da China e a sociedade internacional”. Assim avaliou o coordenador do Gabinete, Lao Pun Lap, a conferência que terminou ontem no território com a participação de diversos sectores da sociedade.

A conferência de dois dias centrou-se na “forma de desenvolver, dinamicamente, as vantagens e o papel de Macau, para participar e ajudar a China na construção da “Uma Faixa, Uma Rota”, permitindo que o espírito da Rota da Seda tenha continuidade”. Para o Chefe do Executivo, Chui Sai On, a participação de Macau neste projecto é “uma obrigação e uma responsabilidade” e, por isso, “o território está determinado em aproveitar ao máximo as vantagens singulares”, declarou no arranque da conferência.