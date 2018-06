TUI nega recurso da STDM em caso de concessão de terras

O Tribunal de Última Instância (TUI) decidiu contra a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM) num processo relativo à concessão de um terreno com uma área de 1420 metros quadrados localizado no ZAPE. Em comunicado, o Gabinete do Presidente do Tribunal do TUI indica que muitas das questões suscitadas pela recorrente, STDM, “são semelhantes” às conhecidas no caso Pearl Horizon a 23 de Maio deste ano e que “acolheu completamente [aqueles] fundamentos”, negando provimento ao recurso. A STDM havia interposto recurso contencioso de anulação para o Tribunal de Segunda Instância (TSI) de um despacho do Chefe do Executivo de Novembro de 2016, que declarou a caducidade do contrato de concessão provisória do terreno por decurso do prazo da concessão de 25 anos. O TSI, em Fevereiro último, negou provimento ao recurso contencioso. “Inconformada”, a STDM interpôs recurso jurisdicional para o Tribunal de Última Instância (TUI).

