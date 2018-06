Rosário com “vergonha” por discutir reconhecimento das cartas de condução

Raimundo do Rosário disse estar envergonhado por debater, na Assembleia Legislativa, o reconhecimento mútuo das cartas de condução com o interior da China. A medida obteve um consenso geral dos deputados que, ainda assim, quiseram conhecer medidas de longo prazo para evitar futuros problemas do trânsito.

Catarina Vila Nova

“Estou numa situação embaraçosa por estarmos a discutir esta questão”, atirou ontem Raimundo do Rosário, no início do debate na Assembleia Legislativa (AL) sobre o reconhecimento mútuo das cartas de condução, proposto pelo deputado Ng Kuok Cheong. Numa das poucas respostas apresentadas ontem, o secretário para os Transportes e Obras Públicas declarou que não é nenhum privilégio mas sim um direito dos “compatriotas” poderem conduzir em Macau, frisando que a RAEM já reconhece as cartas de condução de 110 países, incluindo Portugal. As vozes discordantes do debate foram as dos pró-democratas Au Kam San e Ng Kuok Cheong que pediram autonomia para Macau poder definir quotas para os condutores do interior da China. Os restantes deputados afirmaram estar a favor do reconhecimento, mas quiseram saber de que medidas dispõe o Governo para solucionar futuros problemas relacionados com o aumento da pressão do trânsito.

“Vejam o emblema de Macau, Macau é parte da China. Eu acho que os compatriotas têm este direito e Macau não está a dar nenhum privilégio aos compatriotas”, apontou Raimundo do Rosário. “Existe uma convenção internacional em que reconhecemos as cartas de 110 países. Admitindo 110 países estamos agora a debater sobre os nossos compatriotas?”, questionou o governante, afirmando ter “vergonha” de discutir este assunto. “Tenho vergonha, são nossos patriotas, temos que discutir mesmo? Uma questão são os princípios e, quanto a isto, não há nada para debater”, declarou o secretário, em resposta a Au Kam San.

Em declarações aos jornalistas após a sessão plenária, Raimundo do Rosário garantiu que o acordo estaria “seguramente” firmado durante o seu mandato, deixando no ar a possibilidade de ser uma “prenda de Natal”. “Além dos procedimentos do Governo de Macau, há ainda os procedimentos do Governo Central e, portanto, estamos em fase de tramitação. Nós temos já quase tudo feito”, afirmou. E estarão os procedimentos concluídos este ano? “Acho que sim, dou-lhes esta prenda de Natal”, gracejou.

NG E LAO SOB FOGO CRUZADO

Ng Kuok Cheong, deputado que pediu que o reconhecimento das cartas de condução fosse debatido no hemiciclo, defendeu que este acordo não é “viável” para Macau. Isto porque, segundo explicou, “há dezenas de milhares de potenciais condutores que podem vir a qualquer altura e, se os trabalhadores do interior da China puderem conduzir em Macau, isto pode comprometer o emprego dos locais”. O pró-democrata esclareceu não estar a querer ir contra a “política nacional”, mas pediu que o acordo tivesse em atenção as “particularidades de Macau”. “Se pudermos ter a nossa carta de condução reconhecida na China não há problema. Do nosso lado, também podemos reconhecer as cartas do interior da China, mas tendo em conta as características de Macau. O acordo deve atribuir ao Governo de Macau autonomia para apreciar o reconhecimento das cartas do interior da China”, defendeu, propondo que a RAEM possa estabelecer um sistema de quotas. “Devemos reanalisar esta medida e proceder a uma consulta pública”, reiterou.

Joey Lao, deputado nomeado pelo Chefe do Executivo, saiu em defesa do Governo, ao afirmar que os cidadãos foram induzidos em erro pelos números apresentados por Ng Kuok Cheong. “Na nota justificativa [do debate] diz que são dezenas de milhões que vêm conduzir em Macau. De onde vem este número? Eu acho isto um bocado exagerado e induz as pessoas em erro e em pânico”, declarou. “Sejam quais forem os esclarecimentos prestados, há deputados que estão sempre contra. Agora os representantes [do Governo] deram dados mas também não aceitam. Será que é preciso arranjar uma bruxa para fazer previsões para daqui a 10 anos?”, atirou o deputado. Num apelo diametralmente oposto ao de Ng, Joey Lao exortou o Executivo a celebrar este acordo “rapidamente”. “Quero que o Governo implemente esta medida o mais rápido possível. Muitas pessoas estão à espera que o Governo assine este acordo, o Governo não deve deixar os cidadãos desiludidos”.

DEPUTADOS A FAVOR MAS PEDEM MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Ella Lei defendeu que o acordo com a China “vai contrariar a política de incentivo aos transportes públicos” e que as pessoas de fora “não conhecem as regras de trânsito [locais]”. Ainda que a deputada, eleita pela via directa, tenha afirmado que a população está preocupada com esta medida, Lei disse que “a maioria das pessoas está de acordo com este acordo”, e exigiu conhecer medidas concretas para evitar futuros problemas. “O Governo dispõe de medidas para resolver os problemas? Tem planos para tranquilizar as pessoas? Não é quando aparecem os problemas que se criam medidas”, atirou.

Também Agnes Lam afirmou existirem ainda “muitas dúvidas sobre como vai ser implementada esta medida” e sugeriu a criação de um registo dos condutores estrangeiros através de uma aplicação. Ho Ion Sang disse ser necessário dar a conhecer as regras do trânsito de Macau aos condutores de fora e Leong Sun Iok, por sua vez, afirmou não ser contra a medida, mas disse esperar “que o Governo lance medidas para minimizar os efeitos negativos”. Já Pang Chuan considerou que são os residentes de Macau quem principalmente vai beneficiar desta medida e Mak Soi Kun questionou porque é que os cidadãos da China continental não podem conduzir em Macau “se pessoas de 110 países de Taiwan podem conduzir em Macau”.

“COM ESTE RECONHECIMENTO FACILITAMOS A VIDA DAS PESSOAS DE MACAU”

Em resposta aos deputados, Lam Hin San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), rejeitou a ideia de que, após a celebração do acordo, o número de cidadãos do interior da China a conduzir em Macau seja muito elevado. “Não estamos a ver que, no futuro, vá haver uma grande procura”, considerou o dirigente. Por outro lado, Lam Hin San considera que a medida vai é beneficiar a população de Macau. “Muitos cidadãos têm necessidade de residir, deslocar-se ou fazer negócios no interior da China. Com este reconhecimento facilitamos a vida das pessoas de Macau”, apontou o director da DSAT.

Para suportar esta ideia, Lam Hin San disse que quase 40 mil residentes de Macau têm carta da China e que, actualmente, estão registados 25 mil veículos com dupla matrícula. O mesmo responsável acrescentou que os acidentes rodoviários que envolvem pessoas fora de Macau correspondem a 9% do total, enquanto que os residentes da RAEM estão envolvidos em mais de 90% dos acidentes. Nos primeiros três meses deste ano, o número de acidentes que envolveram condutores do interior da China conheceu um decréscimo de 30%, disse ainda Lam Hin San.