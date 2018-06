Portugal mantém quarto lugar no último ‘ranking’ da FIFA antes do Mundial2018

A selecção portuguesa de futebol manteve-se ontem no quarto lugar do ‘ranking’ da FIFA, na última actualização antes do início do Mundial2018, que se disputa na Rússia, de 14 de Junho a 15 e Julho.

A equipa das ‘quinas’ mantém-se atrás da Alemanha, que mantém a liderança, do Brasil e da Bélgica, com quem empatou a zero num encontro particular no sábado.

A Espanha, primeira adversária de Portugal no Grupo B do Mundial2018, caiu do oitavo lugar para o 10º, por troca com a Polónia, na única alteração no ‘top-10’ da hierarquia mundial.

A classificação da FIFA revela ainda que a selecção de Macau subiu uma posição, para o 185º lugar.