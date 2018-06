Pearl Horizon: Compradores querem uma pausa e não o término das suas hipotecas

Ontem, 27 deputados enviaram uma carta assinada à Polytex instando a empresa a devolver o pagamento pelas casas aos promitentes-compradores do Pearl Horizon. No entanto, os compradores, que pedem uma “pausa” em vez do “término” do plano de hipoteca, continuam sem desistir do sonho de se mudarem para os apartamentos que compraram.

Stacey Qiao*

O muito debatido projecto Pearl Horizon continua a atrair a atenção dos deputados. Ontem, 27 dos 33 membros da Assembleia Legislativa entregaram uma carta à Polytex Corporation Ltd., promotora do “já não existente” (nas palavras de Sónia Chan) projecto Pearl Horizon. A carta é endereçada a Or Wai Sheun, presidente da Polytec Asset Holdings Ltd, de Hong Kong, detentora da Polytex. Outra carta foi enviada a Or Wai Sheun no mesmo dia por cinco dos 27 signatários.

Os deputados expressaram as mesmas exigências nas duas cartas: considerando o facto de que a Polytex “não vai conseguir cumprir os contratos de compra de propriedade não construída”, deve “devolver imediatamente o pagamento aos compradores e terminar os contratos”. Também apelaram à empresa para “assumir a responsabilidade contratual e social e providenciar o reembolso aos compradores o mais rápido possível, de forma a que a questão seja resolvida atempadamente e se evite litígio desnecessário”.

Mas o término do contrato pode não ser aquilo que os compradores têm desejado. Às 17h30 de ontem, um grupo de compradores do Pearl Horizon deslocou-se até à sucursal Villa de Mer do Banco da China para entregar um documento, pedindo ao banco que suspenda a hipoteca e isente os compradores de juros de empréstimos. “Nós queremos suspender, não terminar, o pagamento do plano de hipoteca até o Governo apresentar um plano exequível. Aqui temos as declarações de mais de 150 compradores de casas”, disse aos jornalistas o presidente da Associação de Compradores do Pearl Horizon, Kou Meng Pok, “e há muito mais por vir”.

No documento, os compradores afirmam que “o Banco da China, com uma equipa jurídica forte e um departamento de auditoria para conduzir análise de risco, processos de conformidade e empréstimos, tem a confiança absoluta dos compradores”. Agora, diante do problema do Pearl Horizon, o banco deve suportar a sua responsabilidade social e dar uma mão amiga, em vez de se tornar noutro perpetrador”.

Para além da isenção de juros e suspensão de pagamento, os compradores também exigem a devolução de, pelo menos, 50.000 patacas que pagaram pelo seguro obrigatório de hipoteca e esperam que o banco “peça ao Governo para renunciar a abertura do concurso público do terreno e permitir o desenvolvimento do Pearl Horizon através do exercício dos seus direitos enquanto agência de crédito de financiamento de terrenos no âmbito da lei”.

A grande quantidade de declarações foi entregue a representantes do banco, e as duas partes reuniram e dialogaram durante cerca de 20 minutos. O banco, de acordo com Kou, “respondeu positivamente”. “Eles conferiram os documentos que submetemos e prometeram responder-nos com a sua decisão muito brevemente”.

Ip Sio Kai, vice-presidente da sucursal do Banco da China em Macau e presidente da Associação de Bancos de Macau, referiu, em declarações à TDM, que “a suspensão do pagamento da hipoteca pode não resolver o problema”. Ip Sio Kai acredita que a solução mais adequada é o promotor devolver o dinheiro aos compradores: “Nós já oferecemos as taxas de juro mais favoráveis e não há muito que possamos fazer”.

Questionado pelo PONTO FINAL para comentar a carta dos deputados enviada à Polytex, Kou Meng Pok disse apreciar os seus esforços e ver com bons olhos a acção, mas pretendia que os deputados pudessem pressionar o Governo e o promotor para uma melhor solução. “Nós precisamos realmente de compensação da Polytex, de outra forma não poderemos suportar os preços elevados de um apartamento hoje”, disse Kou. “Mas nós também nos preocupamos em podermos acabar por ser forçados a desistir das nossas propriedades”.

Os compradores no local pareceram preferir as propriedades a compensações. “A população está a crescer muito, mas só existe terreno limitado em Macau. Claro que queremos apartamentos”, disse um comprador, que se identificou como Wong, ao PONTO FINAL. Também manifestou o seu descontentamento em relação ao Governo e ao promotor. “Sinto que estamos a ser feitos reféns. O Governo falhou na garantia dos nossos direitos ou a chegar a um acordo com a Polytex, e agora diz que devemos discutir nós próprios com a Polytex. Isso é apenas uma tentativa de evitar responsabilidades”.

Wong questionou ainda o papel da Polytex no desenvolvimento do projecto. “De 2013 a 2014, antes do termo da concessão, a Polytex estava activamente a construir o Pearl Horizon? Eu vivia perto do local de construção e posso dizer que dificilmente ouvia algum barulho ou via muitos trabalhadores. No máximo havia 50. Em contrapartida, o outro projecto da Polytex, ‘Villa de Mer’ estava a ser construído a todo o vapor. Os dois projectos enfrentaram o mesmo problema da Lei de Terras naquela altura, o que é que os levou a diferentes destinos?”.

Outro dono, chamado Tong, que comprou, em segunda mão, a propriedade antes de ser construída com um empréstimo de três milhões de patacas ao banco, preocupava-se com a Polytex poder devolver apenas o preço da compra inicial. “Com os juros do empréstimo e o dinheiro extra que paguei ao primeiro dono, vou perder quase dois milhões de patacas”, explicou ao PONTO FINAL. “É por isso que preferimos apartamentos a compensações”.

O PONTO FINAL contactou ainda Leonel Alves, advogado da Polytex, para ouvir a sua opinião sobre o pedido dos compradores e a carta remetida à empresa pelos deputados. O antigo deputado disse estar de férias e não quis comentar. *Com Margarida Pun