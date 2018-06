O realizador para quem o público “é a banda sonora do filme”

Foi a ver os clássicos na Cinemateca em Paris que António-Pedro Vasconcelos aprendeu a fazer cinema. O realizador português, para quem “um filme só está terminado quando é exibido”, esteve ontem no Café Oriente do IPOR a falar sobre o seu percurso de 50 anos dedicados à sétima arte. “Jaime” foi a primeira das suas obras projectadas ontem. Segue-se, no dia 11, “Os Imortais” e, no dia 12, “Os Gatos Não têm Vertigens”.

Cláudia Aranda

“Um filme só está terminado quando é exibido, porque eu considero que o público faz parte da banda sonora do filme”, afirmou ontem António-Pedro Vasconcelos. “É preciso ter a noção exacta da emoção que nós vamos provocar no público”, acrescentou o realizador, que diz que o que lhe interessa é filmar a realidade à sua volta. Ontem, em conversa com o público no Café Oriente do Instituto Português do Oriente (IPOR), António-Pedro Vasconcelos contou que fez a sua formação cinematográfica em Paris, vendo filmes clássicos, em sessões promovidas pelo cinéfilo francês Henri Langlois. O fundador da Cinemateca francesa andou pelo mundo inteiro a “salvar o cinema”, a recolher velhas cópias de filmes, a restaurá-los para, depois, exibi-los.

Viviam-se os anos da ditadura do Estado Novo em Portugal, início da década de 1960, onde “não havia liberdade para ver e ler tudo o que se queria, um país pobre, com pouco meios, havia uma Cinemateca, mas que se limitava a conservar os filmes portugueses”, disse o autor de obras como “Jaime”, “Os gatos não têm vertigens”, “A bela e o paparazzo”, “Call girl”, “Aqui d’el-Rei”, “Oxalá” ou “Perdido por cem”.

“Lembro-me que um dos momentos mais emocionantes da minha vida foi ter assistido em Paris, na Cinemateca, a uma homenagem a um dos maiores realizadores de todos os tempos, que era um colega do Charles Chaplin, mas que não teve a sorte do Charles Chaplin, chamado Buster Keaton. Eu tive a sorte de ver o Buster Keaton em pessoa, já com setenta e muitos anos, a ser homenageado na Cinemateca de Paris depois de 30 e tal anos em que foi completamente esquecido. E foi o Langlois que salvou os filmes dele e os mostrou a uma plateia de jovens, que graças a isso descobriram toda a história do cinema”, acrescentou o realizador, de 79 anos, 50 dos quais dedicados ao cinema.

Os anos em Paris foram “uma época muito feliz” para o realizador, que lhe permitiram conhecer “toda a história do cinema. “Vi praticamente todos os filmes importantes do passado”. Ao mesmo tempo, “estava a surgir uma nova geração no cinema, chamada ‘Nouvelle Vague’”. “Portanto, eu durante o dia ia ver os novos filmes que estavam a sair de [François] Truffaut, [Jean-Luc] Godard, [Éric] Rohmer e, ao mesmo tempo, via os clássicos do cinema. Foram momentos extraordinários, até porque esses jovens tinham sido formados no conhecimento dos clássicos na Cinemateca”.

Esta convivência com o cinema, mas também com a literatura, a pintura, a possibilidade de visitar museus como o Louvre, “abriu os horizontes” ao jovem António-Pedro Vasconcelos. Ao longo de 50 anos de carreira, completados o ano passado, António-Pedro Vasconcelos realizou 11 longa-metragens e muitos documentários. Aliás, a sua carreira cinematográfica iniciou-se com um documentário, realizado em 1967, sobre a manufactura de tapeçarias de Portalegre, em Portugal. Assinou, também, “Milú, a menina da rádio”, o trabalho dedicado ao compositor Fernando Lopes-Graça, entre outros.

Documentários: Uma outra maneira de falar de Portugal

O realizador confessou que gostaria de “ter feito um filme de dois em dois anos, o dobro, pelo menos”. Mas que as circunstâncias não o possibilitaram. Mas que, entre longa-metragens, sempre que podia fazia um documentário. “O documentário permitia-me falar de outra maneira. No cinema, nos meus filmes pelo menos, tento que falem da realidade, da realidade que me preocupa, da realidade à minha volta. Os documentários são, também, uma outra maneira de falar do meu país”.

No entender de António-Pedro Vasconcelos, a arte de contar histórias marca a biografia do Ocidente, defendendo a ideia de que “a ficção é uma maneira que a civilização tem de comunicar com o público”. Daí que, o artista ou a “pessoa que é dotada com esse dom de contar histórias, tem uma responsabilidade para com a sociedade onde vive, tem que tentar interpretar aquilo que são os sonhos, os pesadelos, os anseios das pessoas, identificar os problemas que preocupam as pessoas”. António-Pedro Vasconcelos dá como exemplo a guerra colonial, um acontecimento “que marcou mais do que uma geração, não só os protagonistas, mas as famílias, os amigos, aqueles que foram obrigados a emigrar. Há temas sobre os quais sempre achei que era minha obrigação e eu tinha curiosidade em perceber essas realidades, todos os meus filmes são sempre sobre realidades muito precisas sobre o que sinto a minha volta. Acho que o criador de ficções tem historicamente essa dupla responsabilidade”.

Essa preocupação em identificar e tentar compreender os problemas que afectam as pessoas está expressa em documentários como “Emigr/Antes… e Depois”, “Adeus, até ao meu regresso”. “Jaime”, de 1999, foi a primeira das três obras cinematográficas projectadas ontem que o realizador português seleccionou para partilhar com o público de Macau. No dia 11, às 18h45, é a vez da projecção de “Os Imortais”, de 2003. No dia 12, às 18h30, será exibido o filme “Os Gatos Não têm Vertigens”, de 2014, sempre no auditório Dr. Stanley-Ho do Consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong. A presença de António-Pedro Vasconcelos em Macau acontece no quadro da programação “Junho – Mês de Portugal”, que assinala o Dia de Portugal.