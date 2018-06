‘Leões’ defrontam Ka I de olho no segundo lugar

O Sporting de Macau defronta nesta jornada o Ka I, numa partida que poderá ser decisiva para as aspirações dos ‘leões’ de poderem alcançar o Chao Pak Kei na segunda posição da tabela. Na frente continuará o Benfica independentemente dos resultados registados nesta jornada.

Pedro André Santos

Com o primeiro lugar a duas vitórias de ficar carimbado por parte do Benfica de Macau, a Liga de Elite ganha novo alento na luta do segundo lugar. A posição é neste momento ocupada pelo Chao Pak Kei, mas poderá estar em risco com a aproximação do Sporting de Macau, que se encontra neste momento apenas a dois pontos de distância.

No entanto, a missão dos ‘leões’ não se afigura fácil a começar já nesta jornada, onde terão pela frente a tradicionalmente difícil equipa do Ka I. “Acredito que vai ser um jogo muito difícil, o Ka I é uma equipa muito forte, apesar de termos ganho o primeiro jogo e eu poder ter feito dois golos. Acho que o Ka I tem melhorado, mas o Sporting também, a equipa está moralizada e vamos ver se conseguirmos ganhar mais três pontos”, disse ao PONTO FINAL Felipe Ricci.

Apesar de estar consciente das dificuldades da tarefa, o avançado do Sporting de Macau sublinhou que a equipa está em boas condições para atacar o final da temporada. “Estamos na máxima força, temos jogadores em forma e vamos dar o nosso melhor. O Ka I pretende ganhar contra nós, e nós precisamos também dos pontos para nos aproximarmos do Chao Pak Kei. Espero trabalhar para a equipa e fazer parte dos golos”, frisou Felipe Ricci.

Do outro lado, e com a missão semelhante de fazer balançar as redes adversárias, estará William Gomes. O avançado brasileiro, um dos maiores goleadores dos relvados da RAEM nos últimos anos, referiu que a equipa não está a passar por uma situação fácil em termos de jogadores estrangeiros disponíveis. No entanto, William Gomes está confiante que o Ka I irá conseguir um bom resultado. “Acredito que este jogo vai ser decidido em detalhes, não vejo o Sporting muito acima da gente, vejo-o muito nivelado. Espero que a gente possa jogar de uma forma diferente do que jogou contra o Monte Carlo, e até mesmo contra o Sporting no primeiro jogo. Acredito que faltou um pouco seriedade, se a gente jogar sério a gente ganha os jogos”, sublinhou.

Relativamente aos objectivos da equipa, o avançado brasileiro salientou que o objectivo passa por “ficar em terceiro ou em quarto”, sendo por isso crucial alcançar um resultado positivo frente aos verde-e-brancos. “O Sporting é um candidato directo, logo podemos diminuir o número de pontos e até mesmo brigar pelo terceiro. Está muito difícil mas ainda é possível, o Sporting ainda tem um confronto com o Chao Pak Kei”, lembrou.

A jornada abre hoje com o duelo entre o Benfica e a Alfândega, às 19h30, enquanto que amanhã há mais duas partidas: Monte Carlo frente ao Chao Pak Kei, às 18h30, e Ching Fung contra Hang Sai, às 20h30. No domingo jogam Polícia e Lai, às 18h30, duas horas antes do duelo entre o Sporting e o Ka I.