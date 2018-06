José Luís Carneiro promete reforço de recursos nos serviços consulares

O Governo português está empenhado “no reforço humano e material dos serviços consulares”, após “vários anos marcados por constrangimentos”, garantiu o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Numa nota remetida a propósito do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, José Luís Carneiro, que estará no território entre hoje e a próxima quarta-feira, diz que é “tempo de repor, gradualmente, a capacidade de resposta dos serviços consulares”, o que diz constituir “uma questão de justiça para os trabalhadores consulares”.

O secretário de Estado assinalou ainda que se aproxima a data da votação final, na Assembleia da República, do recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro. O governante salienta que, caso a medida seja aprovada pelos deputados, “os portugueses no estrangeiro vão receber uma carta a perguntar se querem ser inscritos nos cadernos de recenseamento eleitoral para poderem votar”, deixando assim de ter que se descolar aos consulados, por vezes localizados a grandes distâncias, para efectuar o recenseamento eleitoral. Uma medida, diz José Luís Carneiro, que põe “fim a uma desigualdade incompreensível entre os portugueses que vivem em Portugal e os portugueses que vivem no estrangeiro”.