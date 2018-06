Estabilidade financeira do Fundo de Segurança Social garantida nos próximos 50 anos

O Fundo de Segurança Social não vai ter problemas em garantir os pagamentos aos seus beneficiários nos próximos 50 anos. A garantia foi ontem deixada por Mak Soi Kun, presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças, que disse ainda que, no ano passado, o fundo registou receitas líquidas no valor de 6,8 mil milhões de patacas.

Catarina Vila Nova

Durante os próximos 50 anos, o Fundo de Segurança Social (FSS) não terá problemas em assegurar os pagamentos aos seus beneficiários, afirmou ontem Mak Soi Kun, presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas, após a reunião do grupo de trabalho com o Governo. Actualmente, o FSS conta com 105 mil beneficiários, número este que o Executivo prevê que possa crescer para as 150 mil pessoas até 2027. No ano passado, o fundo encaixou 10,8 mil milhões de patacas em receitas e despendeu quatro mil milhões, pelo que as receitas líquidas foram de 6,8 mil milhões de patacas em 2017.

No ano passado, o FSS recebeu um total de 10,8 mil milhões de patacas em receitas, das quais 5,5 mil milhões foram decorrentes das receitas do jogo. As contribuições dos cidadãos e as taxas de importação de trabalhadores não-residentes representaram 700 milhões do valor total, enquanto que outros 13 milhões foram provenientes de “outras receitas”. Em relação às despesas, no ano passado, o fundo gastou quatro mil milhões de patacas, das quais, 3,8 mil milhões, ou seja, 94%, foram destinadas às prestações do regime de segurança social. Verificou-se também um aumento de 10% para 300 milhões nas despesas relacionadas com subsídios, enquanto que os gastos administrativos foram de 300 milhões.

Até finais do ano passado, o valor dos activos líquidos do fundo era de 77,4 mil milhões de patacas, correspondendo este valor aos depósitos bancários à ordem e a prazo e também aos investimentos financeiros. Descontadas as despesas com a gestão do fundo, em 2017, as receitas líquidas dos investimentos financeiros foram de 3,4 mil milhões, correspondendo a um aumento de 13% face ao ano anterior. Já as receitas totais dos investimentos foram de 4,5 mil milhões de patacas. “Assim, consegue cobrir todas as prestações do Fundo de Segurança Social e das prestações para pensões de idosos”, considerou Mak Soi Kun.

No que diz respeito à carteira de investimentos, 58% correspondem aos depósitos bancários. Segundo explicou o presidente da comissão, o objectivo é que, até 2019, seja alcançado um equilíbrio entre os depósitos bancários e os investimentos internacionais, “porque o fundo tem de assegurar uma situação financeira estável”. Mak Soi Kun disse também que a carteira de investimentos do FSS está a ser alvo de um estudo encomendado pelo Chefe do Executivo, em 2016, e que deverá estar concluído no próximo ano. “Até ao momento, como ainda não há resultados daquele estudo, não se sabe quais são os investimentos a efectuar, mas o Governo vai divulgar os resultados ainda durante o mandato actual”, assegurou o deputado.