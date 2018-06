Especialistas portugueses participam em seminário sobre jurisdição do espaço marítimo

Vasco Becker-Weinberg, professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e especialista no Grupo Consultivo de Direito Internacional Público, e Paulo Parracho, consultor na Autoridade da Mobilidade e dos Transportes e ex-director de Serviços da Administração Marítima de Portugal, vão estar em Macau para falar sobre a jurisdição, ordenamento e gestão de espaços marítimos. O seminário realiza-se entre os dias 11 e 15 de Junho, das 18h15 às 20h30, no Auditório do Centro de Formação para os Trabalhadores dos Serviços Públicos.

Os dois especialistas serão oradores no seminário dedicado ao tema “Jurisdição e Sustentabilidade: Ordenamento e Transporte Marítimo”, inserido no 3º Programa de Cooperação na Área Jurídica entre Região Administrativa Especial de Macau e a União Europeia, organizado pelo Centro de Formação Jurídica e Judiciária, que irá decorrer até Novembro de 2019.

Ao longo de cinco dias, Vasco Becker-Weinberg e Paulo Parracho vão abordar questões como os novos desenvolvimentos e desafios do ordenamento e da gestão do espaço marítimo em Macau, o Direito do Mar, o Direito da União Europeia, a história e o funcionamento da Organização Marítima Internacional (IMO) e as aplicações da IMO em Macau.

Desde Dezembro de 2015 que a RAEM tem sob a sua jurisdição uma área marítima que abrange 85 quilómetros quadrados, medida que irá “beneficiar a promoção e o fortalecimento da integração e a cooperação inter-regional”, escreve a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ) em comunicado.