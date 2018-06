Entre a consciência legal e a “falta crónica” de estacionamento, Ella Lei quer medidas efectivas

O aumento das multas por estacionamento ilegal não é a solução para um problema que se arrasta: a falta de espaços públicos para os cidadãos deixarem os seus veículos. A opinião é de Ella Lei, que interpela o Governo sobre quais são as medidas previstas para a criação de novos espaços públicos para estacionamento, já que este número é inferior ao dos veículos que circulam na cidade.

Quando o Governo propôs o aumento das penalidades por estacionamento ilegal, que se prevê que varie entre as 600 e as 900 patacas dependendo da infracção, o público opôs-se. “Estacionamento ilegal e paragem de veículos não é apenas sobre a consciência legal das pessoas, mas também um resultado da falta crónica de espaços de estacionamento na cidade”, defende Ella Lei, que questiona o Governo, numa interpelação escrita, sobre as medidas efectivas para revolver um problema que “existe há muito tempo”.

Para a deputada, não é através do aumento do valor monetário das sanções por estacionamento ilegal que se vai ver resolvido o problema de falta de espaços para estacionar no território. Ao Governo, pergunta: “Haverá um aumento significativo de vagas de estacionamento no curto prazo, de modo a encorajar e motivar as pessoas a estacionar legalmente seus carros em vez de simplesmente aumentar as penalidades?”.

A Direcção dos Serviços de Assuntos de Transportes (DSAT) anunciou uma consulta pública sobre as alterações à Lei do Tráfego Rodoviário e aos seus regulamentos complementares. Propôs aumentar substancialmente a penalidade em caso de violação: a multa por ilegalidade no estacionamento e paragem gerais e parar e estacionar em faixas ou áreas para pedestres aumentará de 300 para 600 patacas; ao mesmo tempo que a multa para estacionamento ilegal e paragem em linhas amarelas subirão de 600 para 900 patacas.

“É sabido que existem muitos mais veículos do que lugares de estacionamento no pequeno território de Macau. Como o número total de veículos permanece elevado, a dificuldade de estacionamento fica cada vez pior. As autoridades monitoraram a mudança de racionamento de espaços de estacionamento em relação ao número total de veículos e aumentou o número de espaços de estacionamento no devido tempo?”, interroga Ella Lei.

A vice-secretária geral da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) pede a introdução de medidas que permitam o aumento dos espaços de estacionamento público, depois de detalhar os dados mais recentes do número de veículos em circulação em Macau e o de lugares para estacionar.

Segundo a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, a partir do primeiro trimestre deste ano, o número total de veículos motorizados em Macau era 238.970, dos quais 106.632 eram veículos ligeiros, 7.703 eram veículos pesados e 124.635 eram motociclos. Em contraste, as estatísticas da DSAT mostram que existem apenas 78.566 vagas de estacionamento público, espaços com parquímetro e lugares de estacionamento gratuitos na via pública (26.441 para veículos ligeiros, 1.034 para veículos pesados e 51.091 para motociclos). “Ou seja, apenas um lugar de estacionamento está disponível a cada quatro veículos leves e a cada 7,5 veículos pesados”, aponta a deputada.

“Certamente, os residentes têm a responsabilidade de cumprir a lei, mas as autoridades devem também oferecer bons meios de transporte para criar um ambiente em que se cumpra a lei e que respondam às necessidades de viagem das pessoas, melhorando os serviços de transporte público, para efectivamente incentivar o público a reduzir o uso de veículos. Aumentando simplesmente as penalidades só fará escalar o descontentamento público”, disse Ella Lei, referindo-se aos serviços de táxi e serviços de autocarros públicos como “problemáticos” e “insatisfatórios”.

No mesmo documento, Ella Lei pergunta ao Executivo se vai responder de forma positiva a uma sugestão dos cidadãos: o aumento do número de espaços de estacionamento nocturnos.