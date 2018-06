“Encontro em Macau” junta cinema e artes performativas de países de língua portuguesa

Cinema e artes performativas dão forma à primeira edição do Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa. O evento aproxima gerações e culturas, seja através da projecção de filmes do cineasta português Manoel de Oliveira e do novo realizador chinês Xin Yukun ou dos espectáculos do Grupo de Artes Performativas de Gansu e de músicos cabo-verdianos e angolanos. O início do encontro está marcado para o dia 30 de Junho e estende-se até ao dia 13 de Julho, divide-se entre a Cinemateca Paixão e o Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), onde, no dia 6 de Julho, terá lugar o Serão de Espectáculos.

O Festival de Cinema entre a China e os Países de Língua Portuguesa, a realizar entre 30 de Junho e 13 de Julho, mostra um total de 24 filmes em 23 sessões de projecção. “Filmes em Chinês”, “Filmes em Português” e “Imagens, Macau”, são as três categorias apresentadas, complementadas ainda com seminários pós-projecção e palestras relativas a filmes a eles ligados.

O filme mais recente e altamente antecipado do novo realizador chinês, Xin Yukun, “Wrath of Silence”, foi seleccionado para inaugurar o festival; e a primeira longa-metragem do reconhecido cineasta português, Manoel de Oliveira, “Aniki Bóbó”, e o seu primeiro documentário curto, “Douro, Faina Fluvial”, encerra as projecções.

Mas, entretanto, serão apresentados três filmes contemporâneos da China, nove filmes recentes filmados na África do Sul e em Países de Língua Portuguesa, como Portugal, Brasil, Cabo Verde, Moçambique ou Guiné-Bissau, bem como nove filmes em chinês e português filmados em Macau entre os anos de 1923 e 2015.

“No âmbito deste Festival, o público poderá ficar a conhecer o desenvolvimento mais recente do cinema sino-lusófono e histórias singulares passadas e filmadas em Macau”, escreve o Instituto Cultural, em comunicado.

O Serão de Espectáculos entre a China e os Países de Língua Portuguesa terá lugar no dia 6 de Julho, pelas 20 horas, no CCM, apresentando o Grupo de Artes Performativas de Gansu e profissionais das artes performativas, do Noroeste da China, e grupos de oito Países de Língua Portuguesa. O grupo musical português Galandum Galundaina também integra o programa, bem como músicos e dançarinos angolanos, cabo-verdianos, guineenses, moçambicanos e timorenses. Os bilhetes para o Encontro estarão à venda no próximo sábado e domingo, nas bilheteiras online ou nos balcões.