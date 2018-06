DSEJ organiza sessão de esclarecimento sobre Programa de desenvolvimento contínuo

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) vai realizar uma sessão de esclarecimento sobre o Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo de 2017 a 2019 destinado a instituições. O objectivo passa por permitir que conheçam as disposições e as exigências dos requerimentos e recolher sugestões e opiniões dos participantes. As instituições interessadas em participar no Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo até 2019 podem apresentar os cursos de educação contínua e exames de credenciação com início de Outubro a Março do próximo ano durante o mês de Julho. A DSEJ avançou, em comunicado, que os novos resultados da apreciação e autorização dos cursos de educação contínua e exames de credenciação locais do Programa para os anos de 2017 a 2019, apresentados em Abril deste ano, serão publicados até ao dia 14 de Junho.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...