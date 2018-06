Brasil, Portugal e Angola sobem no índice de desenvolvimento de infra-estruturas

Liderados pelo Brasil, os países de língua portuguesa subiram no “Índice do Desenvolvimento de Infra-estruturas nos Países Abrangidos pela Iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. Portugal e Angola destacam-se no ranking pelo melhoramento do ambiente e potencial de desenvolvimento. O relatório foi publicado ontem na abertura do 9º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas.

Cláudia Aranda

Brasil está no top 10 no ranking por países do “Índice do Desenvolvimento de Infra-estruturas nos Países Abrangidos pela Iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” (BRIDI, na sigla inglesa), publicado ontem no 9º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas. O índice apresenta indicadores do ambiente de infra-estrutura de desenvolvimento, potencial de desenvolvimento e tendência de desenvolvimento em 63 Estados mais os oito países de língua portuguesa inseridos na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.

No ranking do índice de desenvolvimento de infra-estruturas dos países de língua portuguesa, figuram nas três primeiras posições, respectivamente, Brasil, Angola e Portugal. No ranking de “ambiente de investimento”, Singapura tomou a primeira posição, ficando Portugal em sexto lugar. Quanto ao ranking de “potencial de desenvolvimento”, a Rússia, Índia e o Brasil ocuparam, as três primeiras posições. No tocante ao ranking de “tendência de desenvolvimento”, a Indonésia posicionou-se no primeiro lugar, ficando o Brasil, na sétima posição.

O relatório de análise foi ontem apresentado pelo presidente da Associação Internacional dos Construtores da China, Fan Qiuchen, que salientou que o Índice, que foi divulgado pela primeira vez o ano passado, atraiu a atenção de grande número de participantes em infra-estruturas transfronteiriças, sendo considerado como um “barómetro” da cooperação em infra-estruturas ao proporcionar indicadores de referência para os operadores do sector em todo o mundo.

No índice por região, a dinâmica de desenvolvimento na região do Sudeste Asiático permanece forte, ocupando o primeiro lugar em dois anos consecutivos. A classificação dos países de língua portuguesa no ranking do BRIDI por região, este ano, beneficiou do impulso resultante da subida de pontuação do Brasil, bem como do melhoramento do ambiente e potencial de desenvolvimento que se verificam em Portugal, Angola, entre outros. Os países de língua portuguesa subiram dois lugares no índice de desenvolvimento regional, em relação ao ano anterior, da sétima para a quinta posição.

A Ásia Ocidental, no entanto, caiu acentuadamente da segunda para a sexta posição, devido à situação geopolítica e instabilidade do preço do petróleo. Os sectores dos transportes e da energia continuam a ser os principais motores do desenvolvimento internacional das infra-estruturas.

Em Angola, estes projectos incluem o novo aeroporto internacional de Luanda, em construção desde 2004 por empreiteiros chineses, que só deverá iniciar operações em 2019, de acordo com notícia de Janeiro da Agência Lusa. Os projectos de construção de estações de tratamento de água têm sido igualmente foco de investimento. Angola viu a conclusão de duas estações de esgoto em Baía Farta e Lobito, como parte de um projecto em Benguela.

O relatório indica que houve um aumento de 6,1% no valor total de novos contratos respeitantes a projectos de infra-estruturas dos países abrangidos pela Iniciativa “Faixa e Rota”, sendo de 430,7 mil milhões de dólares norte-americanos o montante total dos novos contratos firmados.

Projectos em energias renováveis em alta

Os projectos de construção de infra-estruturas também cresceram no sector da energia, incluindo das renováveis. Segundo o relatório, até 2030, o investimento global em eletricidade crescerá continuamente para cerca de “seis triliões” de dólares americanos, dos quais uns 40% vão recair em países da “Faixa e Rota”. Em 2017, o investimento global em energia renovável subiu 2%, para 280 mil milhões de dólares norte-americanos – mais rápido que o petróleo e outros combustíveis fósseis. O relatório indica que “os Emirados Árabes Unidos estão repletos de energia solar. A Indonésia destinou 300 milhões de dólares norte-americanos para a exploração geotérmica em 2018. O Brasil injectou outros seis mil milhões em energia solar, energia eólica, biocombustível, e outras energias, em 2017. Em Portugal, a energia eólica, a energia hidroeléctrica, bioenergia, energia fotovoltaica, e outras fontes limpas representaram 44% do consumo total de eletricidade”, indica o relatório.

O 9º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas, que inaugurou ontem e encerra hoje no casino-hotel Venetian, atraiu este ano a Macau 1800 convidados, de 66 países e regiões, mais de 30 instituições financeiras, assim como centenas de empresas de construção e equipamentos, indústrias e serviços. Desde 2010 que Macau acolhe este fórum, que conta com o apoio do Governo central e é organizado pela Associação Internacional dos Construtores da China e pelo IPIM.

Banco da China em mais de 50 países e regiões

O Banco da China é a instituição financeira “com maior número de sucursais” nos países inseridos na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, onde se incluem 63 Estados mais os oito países de língua portuguesa, disse ontem o vice-presidente do Banco da China, Lin Jingzhen, numa palestra que se seguiu à abertura do 9º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas.

O Banco da China está em “59 países e regiões do mundo, portanto, o nosso banco conta com o maior número de sucursais instaladas nos países abrangidos pela iniciativa “Faixa e Rota”. Lin Jingzhen referiu que o Banco da China já investiu “mais de 107 mil milhões de dólares em mais de 50 países” abrangidos pela iniciativa.

“Temos obtido bons resultados, e já implementámos projectos no valor de 3,5 mil milhões de dólares. Há pouco tempo estabelecemos o fundo no valor de 20 mil milhões de renminbis, para criar uma plataforma que facilita os investimentos em infra-estruturas”, acrescentou.

O Banco da China já tem uma história de 106 anos. “Somos ricos em experiência e temos vontade de participar no investimento e construção de infra-estruturas”, disse o responsável. C.A.