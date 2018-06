Wong Sio Kan integra delegação de Macau junto da OMC

O Chefe do Executivo nomeou Wong Sio Kan para desempenhar funções na Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio (OMC), em Genebra, na Suíça. Wong foi apontado em regime de comissão eventual de serviço, pelo período de dois anos, renovável. De acordo com um despacho publicado ontem em Boletim Oficial, “a remuneração mensal é a correspondente à do cargo de origem na Direcção dos Serviços de Economia, a quem caberá suportar a respectiva remuneração e os encargos com os descontos, reportados ao vencimento de origem, para efeitos de assistência na doença e previdência, na parte respeitante à entidade patronal”. O despacho produz efeitos a partir da data da entrega da Guia de Apresentação da trabalhadora junto da referida Delegação, refere o balancete. O actual chefe da delegação é Fung Ping Kuen, nomeado em 2015 para substituir Raimundo do Rosário, que abandonou o cargo, em Dezembro do ano anterior, para assumir a tutela dos Transportes e Obras Públicas.

