Tribunal Colectivo: Six Continental Hotels não cometeu imitação ou reprodução de marca da Crown Melbourne

O Tribunal Colectivo decidiu que a Six Continental Hotels, titular das marcas como a CROWNE PLAZA, “Crown Holiday Hotel” e “Golden Crown Club”, e a Crown Melbourne, titular das marcas “Crown” ou “Crown Global”, têm ambas direito a utilizar as palavras “Crown”. No âmbito de um processo judicial, depois de a Six Continental Hotels ter visto um pedido de registo de marca deferido pela Direcção dos Serviços de Economia em 2011 e a CROWNE PLAZA ter, por isso, interposto recurso judicial para o Tribunal Judicial de Base (TJB) em 2017.

O Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância explica em comunicado que, “além destas duas palavras ‘Crown’, não tem qualquer coincidência ou semelhança com as marcas registadas da recorrida, a palavra ‘país’ na marca registanda, quer fonética, quer gráfica, quer nominativa, quer ideológica. Nesta medida, não se pode, simplesmente com base no uso das duas palavras “Crown”, concluir pela existência da imitação ou reprodução”.

O Tribunal Colectivo julgou procedente o recurso, revogando a sentença recorrida e confirmando a decisão da DSE que concedeu o registo da marca referida.